Футболист «Спартака» Ларссон попал в состав сборной Швеции на чемпионат Европы

ТАСС, 18 мая. Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон, а также футболисты «Краснодара» Кристоффер Ольссон, Виктор Классон и Маркус Берг попали в состав сборной Швеции по футболу на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.