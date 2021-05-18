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18 мая, источник: Спорт РИА Новости

Дешам объяснил вызов Бензема в сборную Франции на Евро-2020

ЕВРО-2020. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам объяснил, почему включил в национальную команду форварда «Реала» Карима Бензема для участия в чемпионате Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Бензема не вызывался в сборную Франции с 2015 года, когда он был отстранен из-за скандала, связанного с шантажом еще одного футболиста национальной команды — бывшего игрока московского «Динамо» Матье Вальбуэна. В 2018 году в Федерации футбола Франции заявили, что Бензема больше никогда не будет вызываться в сборную.

«Почему это произошло именно сейчас? У меня и ни у кого нет возможности вернуться в прошлое и что-то изменить. Самое главное — это сегодня и завтра. Были проделаны важные шаги. Мы виделись друг с другом, мы долго это обсуждали. После этого я долго размышлял, чтобы прийти к этому решению. Я не собираюсь раскрывать, о чем мы говорили, это касается только нас. Мне это было нужно, это было нужно ему», — цитирует Дешама L’Equipe.

«Я уже сталкивался с трудными ситуациями, я всегда игнорировал свои личные интересы. Сборная Франции мне не принадлежит, даже если я хорошо осознаю важность своей ответственности во время принятия решений», — добавил он.

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