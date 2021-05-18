Дешам объяснил вызов Бензема в сборную Франции на Евро-2020

Бензема не вызывался в сборную Франции с 2015 года, когда он был отстранен из-за скандала, связанного с шантажом еще одного футболиста национальной команды — бывшего игрока московского «Динамо» Матье Вальбуэна. В 2018 году в Федерации футбола Франции заявили, что Бензема больше никогда не будет вызываться в сборную.

«Почему это произошло именно сейчас? У меня и ни у кого нет возможности вернуться в прошлое и что-то изменить. Самое главное — это сегодня и завтра. Были проделаны важные шаги. Мы виделись друг с другом, мы долго это обсуждали. После этого я долго размышлял, чтобы прийти к этому решению. Я не собираюсь раскрывать, о чем мы говорили, это касается только нас. Мне это было нужно, это было нужно ему», — цитирует Дешама L’Equipe.