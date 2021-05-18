Дешам объяснил вызов Бензема в сборную Франции на Евро-2020
ЕВРО-2020. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам объяснил, почему включил в национальную команду форварда «Реала» Карима Бензема для участия в чемпионате Европы.
ЕВРО-2020. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам объяснил, почему включил в национальную команду форварда «Реала» Карима Бензема для участия в чемпионате Европы.
Бензема не вызывался в сборную Франции с 2015 года, когда он был отстранен
«Почему это произошло именно сейчас? У меня и ни у кого нет возможности вернуться в прошлое и
«Я уже сталкивался с трудными ситуациями, я всегда игнорировал свои личные интересы. Сборная Франции мне не принадлежит, даже если я хорошо осознаю важность своей ответственности во время принятия решений», — добавил он.