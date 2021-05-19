Не был 6 лет в сборной из-за скандала, но едет на Евро. Вот это поворот в карьере Бензема!
Французский тренер объяснил неожиданный вызов нападающего.
Французский тренер объяснил неожиданный вызов нападающего.
Карим Бензема возвращается в сборную Франции и сыграет на Евро-2020. Последний раз нападающий защищал цвета национальной команды в октябре 2015-го в матче с Арменией (4:0). Тогда он забил два мяча и отдал результативную передачу. Вспоминаем,
В 2015 году Бензема потерял место в сборной
Следствие подозревает, что в 2015 году Карим действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам. Это дело много раз отправлялось на повторное рассмотрение и, кажется, уже скоро будет объявлено закрытым. В конце октября Бензема предстанет перед судом в Версале. Если его вина будет доказана, то 33-летний француз сядет в тюрьму на пять лет, а также заплатит штраф в размере 75 тысяч евро.
В декабре прошлого года Бензема проиграл апелляцию в Кассационном суде, который считается высшей судебной инстанцией Франции. Тогда же обвинение заявило о передаче дела в Уголовный суд Версаля.
В 2018 году президент Федерации футбола Франции заявил о том, что Бензема больше никогда не будет вызываться в сборную. «Я никогда не говорил о Бензема в негативном ключе. Напротив, я остаюсь единственным человеком, который заявил, что Карим является отличным игроком. Однако дорога в сборную Франции для него навсегда закрыта», — заявил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре.
Но именно беда с центральными нападающими накануне Евро-2020 заставила Дидье Дешама отступить от своих принципов и вызвать форварда «Реала». Ожидается, что тренер изменит тактику команды для введения игрока в состав. Вот это поворот в карьере Бензема!
Главный тренер сборной Франции рассказал, почему спустя шесть лет вызвал нападающего в национальную команду.
«Что касается Бензема, мы не можем вернуться в прошлое и
Поделился эмоциями от приглашения и сам футболист: «Я горжусь тем, что вернулся в сборную Франции, и тем, что мне доверяют. Спасибо моей семье, друзьям, клубу и всем тем, кто всегда поддерживал меня и ежедневно придавал мне сил».
Осталось дождаться старта чемпионата Европы, что увидеть, как сильно поменяется игра Франции после возвращения Бензема. Принесёт ли форвард пользу команде на Евро?
Павел Прохоров