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11:41 (мск), источник: Sport24

Источник: «Газпром» стал официальным спонсором Евро-2020 вместо азербайджанского SOCAR

Новым официальным спонсором Евро-2020 станет российская энергетическая компания «Газпром». Об этом журналист Василий Конов написал в телеграме.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) больше не является спонсором предстоящего чемпионата Европы. Отмечается, что эмблема SOCAR уже удалена из списка партнеров турнира.

Ранее президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян обратился к генеральному секретарю УЕФА Теодоросу Теодоридису с просьбой обсудить целесообразность пребывания SOCAR в качестве одного из спонсоров УЕФА из-за того, что компания стала публиковать множество фотографий и видео с войны.

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Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в ряде европейских городов, включая Санкт-Петербург. Сборная России попала в группу В, где ее соперниками станут сборные Бельгии, Дании и Финляндии.

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