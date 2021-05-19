Источник: «Газпром» стал официальным спонсором Евро-2020 вместо азербайджанского SOCAR

По информации источника, государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) больше не является спонсором предстоящего чемпионата Европы. Отмечается, что эмблема SOCAR уже удалена из списка партнеров турнира.

Ранее президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян обратился к генеральному секретарю УЕФА Теодоросу Теодоридису с просьбой обсудить целесообразность пребывания SOCAR в качестве одного из спонсоров УЕФА из-за того, что компания стала публиковать множество фотографий и видео с войны.

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