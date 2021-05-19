Источник: «Газпром» стал официальным спонсором Евро-2020 вместо азербайджанского SOCAR
Новым официальным спонсором Евро-2020 станет российская энергетическая компания «Газпром». Об этом журналист Василий Конов написал в телеграме.
Новым официальным спонсором Евро-2020 станет российская энергетическая компания «Газпром». Об этом журналист Василий Конов написал в телеграме.
По информации источника, государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) больше не является спонсором предстоящего чемпионата Европы. Отмечается, что эмблема SOCAR уже удалена из списка партнеров турнира.
Ранее президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян обратился к генеральному секретарю УЕФА Теодоросу Теодоридису с просьбой обсудить целесообразность пребывания SOCAR в качестве одного из спонсоров УЕФА
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в ряде европейских городов, включая