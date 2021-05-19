Иосиф Пригожин: Дзюба, докажи на ЕВРО, что ты лучший бомбардир

«Не люблю ажиотаж, что мы всех сейчас порвем»

— Конечно, буду следить за чемпионатом Европы, но не на стадионе. Если честно, предпочитаю смотреть матчи на большом экране, с повторами, — сказал Пригожин. — В последнем туре РПЛ в прямом эфире у меня были «Динамо» — ЦСКА и «Химки» — «Сочи», а ход остальных матчей отслеживал в интернете. Я большой фанат футбола, люблю играть сам. Это один из самых любимых моих видов спорта.

— И что ждете от сборной России на ЕВРО-2020?

— Конечно, жду побед. Но не люблю этих предсказаний, ажиотажа, который у нас всегда, что всех сейчас порвем. Давайте сначала дело сделаем. Единственное, чего хочу от наших футболистов, наверное, это будет грубо, но, чтобы они «умирали» на поле, не занимались волейболом. Если уж вы вышли играть, то играйте до конца, бейтесь до конца. Проиграть достойно — не стыдно. А периодически мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда видим, что команда забила гол и расслабилась. А этого делать нельзя, надо биться.

Иногда хочется самому выйти на поле и сказать им: встаньте вы в шахматном порядке, сгруппируйтесь друг с другом и ведите мяч до конца. А иногда отдали пас, а кому? И головами бьют туда-сюда, что с ума сойдешь от этого.

— Бельгия, Финляндия, Дания. Соперники не самые простые. По силам выйти из группы?

— Надеюсь. Опыт ведь приходит с годами. И предыдущие турниры футболистов должны были чему-то научить. Ребята, призываю вас: играйте как в последний раз. Как с Испанией на чемпионате мира. Хочется иметь повод для гордости, сделайте так, чтобы мы вами гордились. Мы же тоже трудимся и стараемся с артистами, чтобы нравиться людям. Культура и спорт объединяют людей и делают нас сильнее и крепче. А если как-то мы слабы в этом вопросе, то лучше не выходить, ели не можешь делать.

Почему люблю футбол и хоккей? Потому что командная игра. Здесь легче побеждать. Когда ты один, например, в фехтовании или борьбе, всё зависит только от тебя, а здесь команда.

— Сборную критикуют также, как и перед чемпионатом мира-2018. Удастся ли вернуть любовь болельщиков, как это было во время и после мундиаля?

— Надеюсь. Не хочу быть Вангой, но буду болеть и переживать за наших ребят. Сейчас послепандемийное время, должен быть (спортивный) голод, и они должны играть зверски. Как мы зверски прыгнули в работу. Музыканты тоже сегодня увлечены спортом, занимаемся им. Мы с Максимом Фадеевым и Валерией за месяц записали целый альбом — это страсть к работе. И такая страсть должна быть и у футболистов.

— Артему Дзюбе осталось два гола до звания лучшего бомбардира сборной России. Реально это сделать на чемпионате Европы?

— Дорогой Артем, мы и так тобой гордимся. И я желаю тебе стать первым, доказать всем, что ты самый лучший бомбардир.

«Им придется нас полюбить»

— На чемпионатах мира и Олимпиадах до декабря 2022 года запрещено использовать гимн и флаг России. Ваше мнение?

— Запретный плод всегда сладок. И чем больше нас бьют, тем сильнее мы выглядим. Люди, которые увидят нас под белым флагом, а это ни в коем случае не сдача в плен… Я бы сделал вообще голубой флаг. Как символ неба и мира. Как бы над нами не издевались, как бы нас не старались унижать, люди будут понимать, что на спортивных площадках выступают русские, лишенные быть русскими. Вот это очень важно. Иностранцы не дураки, поверьте мне. Можно сделать большой флаг, можно маленький, но безымянных людей там не будет. Никто не ценит то, что благодаря СССР сегодняшний мир стал свободным. А о нас вытирают ноги… мы должны быть сильнее этого. В моменте, когда мы победим без флага, наш флаг все равно водрузят на самом верху.

— Фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского одобряете?

— Одобряю. Наш русский композитор. Почему и нет?

— Будь ваша воля, что предложили бы вместо?