Мюллер и Хуммельс вошли в заявку сборной Германии на Евро-2020. Лёв не вызывал их два года
Немецкий футбольный союз на своём сайте представил заявку сборной Германии на предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020.
Немецкий футбольный союз на своём сайте представил заявку сборной Германии на предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020.
В список из 26 футболистов вошли защитник Матс Хуммельс и нападающий Томас Мюллер, которых не вызывали в национальную команду с 2019 года по решению главного тренера Йоахима Лёва.
Заявка сборной Германии:
Сборная Германии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Францией, Португалией и Венгрией. Ранее стало известно, что национальной команде не помогут вратарь «Барселоны»