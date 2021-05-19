Президент Франции Макрон одобрил возвращение Бензема в сборную
Президент Франции Эммануэль Макрон оценил возвращение нападающего «Реала» Карима Бензема в сборную перед Евро-2020.
Президент Франции Эммануэль Макрон оценил возвращение нападающего «Реала» Карима Бензема в сборную перед Евро-2020.
«Я полностью доверяю Дидье Дешаму. Мою работу нельзя сравнивать с его. Думаю, он принял правильное решение.
Франция собрала лучший возможный состав. Важно, чтобы между игроками были хорошие отношения, — цитирует Макрона L’Equipe.