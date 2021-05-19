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19 мая, источник: Sport24

Президент Франции Макрон одобрил возвращение Бензема в сборную

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил возвращение нападающего «Реала» Карима Бензема в сборную перед Евро-2020.

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Источник: Reuters

«Я полностью доверяю Дидье Дешаму. Мою работу нельзя сравнивать с его. Думаю, он принял правильное решение.

Франция собрала лучший возможный состав. Важно, чтобы между игроками были хорошие отношения, — цитирует Макрона L’Equipe.

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