Иностранные болельщики смогут приехать в Россию на Евро-2020 без виз

К лицам, принимающим участие в мероприятиях ЕВРО-2020, относятся официальные делегации УЕФА, персонал, участвующий в подготовке и проведении турнира, участники матчей, представители СМИ и волонтеры. Все они смогут оформить въездные визы в упрощенном порядке.

Кроме того, приехать в Россию смогут владельцы билетов на матчи ЕВРО в Санкт-Петербурге из всех стран. Обладатели билетов на матчи ЕВРО в Петербурге смогут въехать в Россию без оформления виз — по «паспорту болельщика», но для въезда им потребуется сдать отрицательный ПЦР-тест.

«В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола. При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир — разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее», — сказал генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.