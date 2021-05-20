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17:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Иностранные болельщики смогут приехать в Россию на Евро-2020 без виз

ЕВРО-2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал изменения в документы, открывающие въезд в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые примут участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, сообщается в релизе оргкомитета ЕВРО-2020 в Петербурге.

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Источник: Спорт РИА Новости

К лицам, принимающим участие в мероприятиях ЕВРО-2020, относятся официальные делегации УЕФА, персонал, участвующий в подготовке и проведении турнира, участники матчей, представители СМИ и волонтеры. Все они смогут оформить въездные визы в упрощенном порядке.

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Кроме того, приехать в Россию смогут владельцы билетов на матчи ЕВРО в Санкт-Петербурге из всех стран. Обладатели билетов на матчи ЕВРО в Петербурге смогут въехать в Россию без оформления виз — по «паспорту болельщика», но для въезда им потребуется сдать отрицательный ПЦР-тест.

«В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола. При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир — разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее», — сказал генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Отмечается, что болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат Европы, смогут находиться на территории страны до 12 июля. ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира: шесть матчей групп B и E и один четвертьфинал.

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