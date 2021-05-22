Кубок чемпионата Европы по футболу прибыл в Санкт-Петербург

«Я хотел бы сказать огромное спасибо устроителям чемпионата Европы по футболу, в наш город прибыл кубок чемпионата Европы. Его привез футболист Давид Трезеге, который держал этот кубок в руках (в составе сборной Франции он стал чемпионом Европы в 2000 году — прим. ТАСС), и он с удовольствием представляет этот кубок. Сегодня кубок будет в Петропавловской крепости, все желающие могут посмотреть на него, сфотографироваться. Я считаю, что для нашего города большая честь принимать этот чемпионат, мы к нему готовились, его перенесли, но независимо от пандемии город подготовился хорошо», — сказал он.