Вратарь сборной России по футболу Шунин сообщил, что полностью восстановился после травмы

Шунин пропустил заключительные два тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за повреждения.

«У меня было небольшое повреждение, но медицинский штаб “Динамо” и сборной России были на связи. Я очень рад, что приступил к тренировкам в общей группе, травма позади, я чувствую себя хорошо, и мне ничего не мешает», — сказал Шунин.

Сборная России по футболу проводит подготовительный сбор перед чемпионатом Европы в подмосковном Новогорске. Всего на подготовительный сбор были вызваны 30 футболистов, трое из них — Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук — прибудут в расположение команды 24—25 мая .