У футболиста сборной России Фернандеса не выявлено значимых повреждений
ТАСС, 22 мая. Футболист сборной России Марио Фернандес избежал серьезного повреждения. Об этом сообщает
ТАСС, 22 мая. Футболист сборной России Марио Фернандес избежал серьезного повреждения. Об этом сообщает
В ходе тренировки россиянин почувствовал дискомфорт в паховой области и завершил занятия досрочно. Во второй половине дня футболист вместе с командой вылетит на сбор в Австрию.
Ранее
Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. Также подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).
Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).