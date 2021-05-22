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15:20 (мск), источник: ТАСС

У футболиста сборной России Фернандеса не выявлено значимых повреждений

ТАСС, 22 мая. Футболист сборной России Марио Фернандес избежал серьезного повреждения. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

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Источник: РИА "Новости"

В ходе тренировки россиянин почувствовал дискомфорт в паховой области и завершил занятия досрочно. Во второй половине дня футболист вместе с командой вылетит на сбор в Австрию.

Ранее пресс-служба сборной сообщила, что полузащитник Арсен Захарян пропустит начало сбора из-за бактериальной ангины.

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. Также подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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