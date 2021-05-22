У футболиста сборной России Фернандеса не выявлено значимых повреждений

В ходе тренировки россиянин почувствовал дискомфорт в паховой области и завершил занятия досрочно. Во второй половине дня футболист вместе с командой вылетит на сбор в Австрию.

Ранее пресс-служба сборной сообщила, что полузащитник Арсен Захарян пропустит начало сбора из-за бактериальной ангины.

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. Также подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).