Трезеге не исключил, что в финале чемпионата Европы встретятся сборные России и Франции

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии, французы выступят в группе F, где их соперниками будут сборные Венгрии, Германии и Португалии.

«Я побывал на вашем стадионе, это один из самых красивых стадионов в мире. Плюс к этому меня везде встречают болельщики, я чувствую очень высокий уровень поддержки сборной России. Давайте не исключать вариант финала Россия — Франция», — сказал Трезеге.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3232151374522?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.