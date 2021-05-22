Чемпион мира Трезеге принял участие в созданной к Евро постановке на сцене Мариинки

«Накануне чемпионата Европы по футболу, до старта которого осталось уже меньше месяца, Петербург принял эстафету кубка. Сегодня, в первый день тура, главную награду турнира представили на исторической сцене Мариинского театра: кубок стал частью постановки, созданной хореографом Юрием Смекаловым специально для этого события. Звездами постановки стали чемпион Европы и мира Давид Трезеге и
В спектакле также приняли участие воспитанницы Академии танца Бориса Эйфмана, юные футболисты академии «Зенита» и солисты балетной труппы Мариинского театра.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В