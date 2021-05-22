Чемпион мира Трезеге принял участие в созданной к Евро постановке на сцене Мариинки

«Накануне чемпионата Европы по футболу, до старта которого осталось уже меньше месяца, Петербург принял эстафету кубка. Сегодня, в первый день тура, главную награду турнира представили на исторической сцене Мариинского театра: кубок стал частью постановки, созданной хореографом Юрием Смекаловым специально для этого события. Звездами постановки стали чемпион Европы и мира Давид Трезеге и прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина», — говорится в сообщении.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3232151374522?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В спектакле также приняли участие воспитанницы Академии танца Бориса Эйфмана, юные футболисты академии «Зенита» и солисты балетной труппы Мариинского театра.

В составе сборной Франции Трезеге провел 71 игру и забил 34 гола. Он является чемпионом мира 1998 года и победителем европейского первенства — 2000. Нападающий объявил о завершении карьеры в 2015 году.