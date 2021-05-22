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22 мая, источник: ТАСС

Чемпион мира Трезеге принял участие в созданной к Евро постановке на сцене Мариинки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу Давид Трезеге принял участие в созданной специально к чемпионату Европы постановке, которая прошла в субботу на сцене Мариинского театра в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба театра.

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Источник: РИА "Новости"

«Накануне чемпионата Европы по футболу, до старта которого осталось уже меньше месяца, Петербург принял эстафету кубка. Сегодня, в первый день тура, главную награду турнира представили на исторической сцене Мариинского театра: кубок стал частью постановки, созданной хореографом Юрием Смекаловым специально для этого события. Звездами постановки стали чемпион Европы и мира Давид Трезеге и прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина», — говорится в сообщении.

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В спектакле также приняли участие воспитанницы Академии танца Бориса Эйфмана, юные футболисты академии «Зенита» и солисты балетной труппы Мариинского театра.

В составе сборной Франции Трезеге провел 71 игру и забил 34 гола. Он является чемпионом мира 1998 года и победителем европейского первенства — 2000. Нападающий объявил о завершении карьеры в 2015 году.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

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