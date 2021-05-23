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12:59 (мск), источник: Sport24

Сборную России в Австрии встретили тортом в виде мяча с логотипом РФС

Сборная России в субботу прибыла на сбор в Австрию. Сегодня главный тренер Станислав Черчесов опубликовал в инстаграме несколько фотографий, сделанных сразу после приезда.

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На фото специалист показал, как встречали российскую команду. В частности, персонал гостиницы, где будет проживать сборная, приготовил для футболистов торт в виде половины мяча с логотипом РФС.

«Прибыли в хорошо знакомый нам австрийский Нойштифт, где будем готовиться к чемпионату Европы. Тренировки, теоретические занятия, индивидуальная работа. Сбор продлится до 31 мая», — написал Черчесов.

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