Черышев завтра прибудет в расположение сборной России на сборе в Австрии

В расположение сборной пока не прибыли Арсен Захарян, Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук. Прибытие Черышева ожидается завтра, 24 мая.

Как сообщает корреспондент Sport24 Александр Муйжнек, на первой тренировке сборной Антон Заболотный, Андрей Мостовой и Марио Фернандес ушли заниматься в тренажерный зал. По словам пресс-атташе РФС Игоря Владимирова, перечисленные футболисты занимаются с небольшими ограничениями.