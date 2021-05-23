Черышев завтра прибудет в расположение сборной России на сборе в Австрии
Стали известны участники первых занятий сборной России на сборе в Австрии.
Стали известны участники первых занятий сборной России на сборе в Австрии.
В расположение сборной пока не прибыли Арсен Захарян, Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук. Прибытие Черышева ожидается завтра, 24 мая.
Как сообщает корреспондент Sport24 Александр Муйжнек, на первой тренировке сборной Антон Заболотный, Андрей Мостовой и Марио Фернандес ушли заниматься в тренажерный зал. По словам
На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).