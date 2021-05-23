Лунев рассказал об амбициозных задачах Черчесова на чемпионат Европы

Сборная России в Австрии проводит тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы. Сбор продлится до 31 мая, после него будет определена итоговая заявка сборной России на турнир. ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе финального турнира сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Команда Россия

«У Станислава Черчесова амбициозные задачи, надо решать их. Думаю, игра покажет, на что мы способны. Будем двигаться от игры к игре, вкладываться на все 100%. Каждая отдельная игра как финал. Если выходить и думать, что как-то где-то что-то, то каши не сварить», — сказал Лунев журналистам.