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20:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лунев рассказал об амбициозных задачах Черчесова на чемпионат Европы

ЕВРО-2020. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ставит перед командой амбициозные задачи, которые нужно решать, игра покажет, на что способны футболисты на чемпионате Европы, заявил вратарь национальной команды Андрей Лунев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России в Австрии проводит тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы. Сбор продлится до 31 мая, после него будет определена итоговая заявка сборной России на турнир. ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе финального турнира сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Команда
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«У Станислава Черчесова амбициозные задачи, надо решать их. Думаю, игра покажет, на что мы способны. Будем двигаться от игры к игре, вкладываться на все 100%. Каждая отдельная игра как финал. Если выходить и думать, что как-то где-то что-то, то каши не сварить», — сказал Лунев журналистам.

Контракт Лунева с петербургским «Зенитом» рассчитан до конца июня. «У меня есть человек, который занимается контрактом. Я тренируюсь, он занимается. Был Павел Андреев, теперь — другой. Я рад, что вернулся после травмы, она была непростой. Были проблемы, о которых не хочу говорить. Может, потом кто-то откроет ящик Пандоры», — отметил вратарь.

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