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12:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Германии объявила окончательную заявку на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Германии определился с окончательной заявкой на чемпионат Европы по футболу.

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Источник: Reuters

В нее вошло 26 футболистов, сообщает Instagram национальной команды.

Вратари: Мануэль Нойер, Бернд Лено, Кевин Трапп.

Защитники: Антонио Рюдигер, Марсель Хальстенберг, Маттиас Гинтер, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Лукас Клостерманн, Робин Гозенс, Робин Кох, Кристиан Гюнтер.

Полузащитники/нападающие: Йозуа Киммих, Кай Хаверц, Тони Кроос, Кевин Фолланд, Серж Гнабри, Тимо Вернер, Йонас Хофманн, Джамал Мусиала, Флориан Нойхаус, Леон Горецка, Лерой Сане, Илкай Гюндоган, Эмре Джан, Томас Мюллер.

Сборная Германии попала в группу F, где сыграет с Венгрией, Португалией и Францией.

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