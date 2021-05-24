В Москве представили Кубок чемпионата Европы по футболу

Тур кубка проходит по всем городам — организаторам чемпионата Европы 2021 года. Однако для России было сделано исключение — кубок посетил Санкт-Петербург ( 22—23 мая ) и Москву. Европейское первенство пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья, в Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.