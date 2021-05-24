Эрмитажный кот Ахилл будет предсказывать матчи на Евро-2020

«Да, мы с благодарностью приняли это предложение. И, несомненно, Ахилл ответил полным согласием», — сказала она.

По словам Халтунен, есть вероятность, что Ахилл будет предсказывать результаты всех матчей чемпионата, а не только петербургских. «Если он будет предсказывать каждый [матч], это, конечно, гигантская нагрузка, и это уже вопрос дальнейшего обсуждения с его врачом, семьей и, конечно, теми руководителями, которые будут заниматься самими спортивными мероприятиями», — сказала она.

Хозяйка кота, ветеринар Анна Кондратьева отметила на пресс-конференции, что сейчас у Ахилла очень насыщенный график: он участвует в конкурсе — переписи питомцев, живущих в российских музеях и библиотеках, периодически посещает детский и взрослый хосписы и больницы.

Кот-предсказатель

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия и финала.

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Специально к чемпионату мира 2018 года Ахилл проходил курс физической подготовки — он занимался на тренажерах, чтобы сбросить лишний вес, а также участвовал в социальных мероприятиях, которые помогли ему социализироваться и привыкнуть к вниманию публики.

Ахилл предсказывал результаты восьми матчей чемпионата мира — семи петербургских встреч и матча открытия ЧМ-2018 в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться — три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.