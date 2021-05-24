Фернандес и Мостовой продолжают тренироваться с ограничениями, Заболотный вернулся в общую группу
Игроки сборной России Мариу Фернандес и Андрей Мостовой продолжают тренироваться с ограничениями.
Игроки сборной России Мариу Фернандес и Андрей Мостовой продолжают тренироваться с ограничениями.
Форвард Антон Заболотный вернулся в общую группу. Вчера, 23 мая, футболист занимался с ограничениями.
Команда готовится к Евро-2020. На чемпионате Европы Россия сыграет в группе В с Бельгией, Данией и Финляндией.
Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
(Севастиан Терлецкий).