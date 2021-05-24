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13:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фернандес и Мостовой продолжают тренироваться с ограничениями, Заболотный вернулся в общую группу

Игроки сборной России Мариу Фернандес и Андрей Мостовой продолжают тренироваться с ограничениями.

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Источник: Спорт-Экспресс

Форвард Антон Заболотный вернулся в общую группу. Вчера, 23 мая, футболист занимался с ограничениями.

Команда готовится к Евро-2020. На чемпионате Европы Россия сыграет в группе В с Бельгией, Данией и Финляндией.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

(Севастиан Терлецкий).

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