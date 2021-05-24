Рамос не попал в предварительную заявку сборной Испании на Евро-2020

За национальную команду не сыграет на турнире защитник «Реала» Серхио Рамос, который является рекордсменом сборной по числу проведенных матчей — 180.

Зато в заявке оказался защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт. 26-летний Ляпорт выступал за молодежную сборную Франции, но за основную национальную команду заигран не был.