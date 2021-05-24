Луис Энрике назвал причину, по которой Рамос не сыграет на Евро-2020

«Я бы очень хотел, чтобы Рамос сыграл на Евро-2020. Была вероятность, что он полностью залечит травму до турнира, но я понимал, что шансов практически нет. Особенно с учетом того, как мало игр он провел в последние месяцы», — цитирует Энрике AS.