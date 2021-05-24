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15:59 (мск), источник: Sport24

Луис Энрике назвал причину, по которой Рамос не сыграет на Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике на пресс-конференции после объявления заявки команды на Евро-2020 объяснил, почему в ней не оказалось защитника «Реала» Серхио Рамоса.

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«Я бы очень хотел, чтобы Рамос сыграл на Евро-2020. Была вероятность, что он полностью залечит травму до турнира, но я понимал, что шансов практически нет. Особенно с учетом того, как мало игр он провел в последние месяцы», — цитирует Энрике AS.

На Евро-2020 Испания сыграет в группе E, где ее соперниками будут команды Словакии, Швеции и Польши.

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