«Когда были реальные предложения из Европы, меня кинули». Свежее интервью с Дзюбой

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Сборная продолжает подготовку к Евро в австрийском Нойштифте. К третьей тренировке в общую группу вернулся Антон Заболотный. Марио Фернандес и Андрей Мостовой продолжают заниматься по индивидуальной программе, но скоро должны тоже возобновить работу без ограничений. Вечером в Австрию прилетит Денис Черышев, во вторник ждут Головина и Миранчука.

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Главное событие утренней тренировки — выход Артёма Дзюбы к журналистам. Капитан сборной всегда говорит интересно и ярко. Так было и на этот раз.

— Только начинаем вкатываться и общаться, — начал Артём. — Сейчас более молодая команда, интересы другие, но интересно. Атмосфера схожа с чемпионатом мира. Все настроены работать, это главное. Другие интересы? Это останется внутри команды.

— Во что вы во время вчерашней тренировки играли с Соболевым?

— Кто больше забьёт в пустые ворота. Играли на кувырки. Саша несолидный, не до конца, но покувыркался. С самокритикой у него так себе, но хороший парень.

Команда Россия

— Три года назад перед чемпионатом мира ты выступил с пламенной речью, когда призывал всех сплотиться. Сейчас в ней нет надобности?

— Тогда я это говорил прямо перед турниром, сейчас ещё время есть. Но видно, что ситуация сейчас чуть другая, отношение поменялось. Не так много негатива, как было в 2018-м. Всё будет зависеть от результатов. У нас люди так относятся к футболу и футболистам, что всегда чем-то недовольны. Мы готовимся и знаем к чему. Сюда мы приехали пахать, два дня были тяжёлые. Поскорее бы этот период закончился, и мы вернулись бы в Москву, потому что очень тяжело. У всех своё мнение, пусть каждый останется при нём.

— Молодые подходят за советами?

— Нет. Уже все взрослые. Какими-то вещами обмениваемся, но прям такого чего-то нет. Они видят, что тут хорошая атмосфера и нет дедовщины. Тут всё с приколами и подколами, но это в любой команде и мужском коллективе есть. Все через это проходят. В молодых ничего не удивило.

— Как реагируешь на то, что после каждого поражения сборной находятся критики, блоггеры, которые начинают смешивать команду?

— Есть критика конструктивная, а есть блогеры, которые смотрят футбол из космоса. Они не разбираются. Это всё равно, что ко мне придёт сантехник, а я ему буду рассказывать, как крутить. Он скажет: «Сделай сам». Я ему отвечу: «Окей, делай». Блогеры только и говорят. Они популярны, а есть те люди, которые разбираются. Я не смотрю, иногда что-то присылают. Есть что-то забавное, а есть что-то неадекватное, но это современный мир.

— В чём главная сила этой сборной?

— Физическое состояние. Мы должны быть хорошо готовы, чтобы выдерживать темп. Датчане, бельгийцы и финны сильны. Ещё нам нужна дисциплина. Думаю, мы сможем чем-то удивить.

— Дивеев назвал тебя вторым Лукаку. Помогаешь ему тренироваться на тебе?

— Всячески стараюсь подзагореть, чтобы быть похожим. Всё для Игоря делаю, чтобы он подумал, что я Лукаку. Полностью на этом сфокусировался, чтобы Дивеев думал, что он рядом с Ромелу.

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— Планы уехать в Европу остаются?

— Когда были реальные предложения и мысли о Европе, меня, мягко скажем, кинули. Я ничего не загадываю, сфокусирован на Евро, а потом можно что-то думать. Сейчас стараюсь ничего лишнего не смотреть и не слушать. Эти девять дней очень сложные.

— Твои слова про Грозный и «Ахмат» некоторые восприняли резко.

— Я всё хорошо сказал, передал ощущения. Сказал, что тяжело играть. Дальше люди уже пытаются распиариться, угодить кому-то. Чуть не сказал лишнего сейчас. Я спокойно реагирую. Просто все мои цитаты выдернули: про Грозный, про «Спартак», но это неудивительно.

— Черчесов перед ЧМ говорил, что задача — выиграть Кубок. Какая задача сейчас?

— Сейчас мы готовимся, смотрим на себя. Мы настроены пахать и пахать. Ждём ребят из Европы, будет собрание, на нём нам всё озвучат.

— Кто лучший игрок сезона?

— Я могу выделить из каждого клуба-призёра. Если брать троих, то Ракицкий, Дуглас Сантос и Азмун. По Ракицкому я вообще не понимаю, как люди не замечают его важности. Зачастую благодаря ему мы выходим из обороны. Сантос — универсальный игрок, один из лучших ассистентов, а Азмун очень много забивает. Если брать «Спартак», то это Мозес, Ларссон и Соболев. «Локо» — Крыховяк, Камано, Жемалетдинов.

— Просил партнёров играть на тебя с «Тамбовом», чтобы стать лучшим бомбардиром?

— Даже установки такой не было. Старались играть на Сутормина, чтобы он набрал десятое очко. Просто звёзды сложились так, что я забивал. Что касается «Тамбова», то почему остальные ему столько не забили? Меня всегда это удивляет. Нравится всем принижать людей. Установки забить побольше у меня не было. Хотел забить 200-й гол, да. Хотел попытаться выиграть ассистентскую гонку, отдать две головые. Даже договорились с Суторминым, что если будут пенальти, то я ему покачу, мне голевую засчитают. Получилось так, как получилось.

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В нужном моменте оказывался у ворот, классные передачи ребят. Мне нравится выигрывать ассистентскую гонку. Я люблю баланс везде. Вот сейчас Кейн — лучший бомбардир, лучший ассистент — это топ. У нас же командный вид спорта. Понятно, что защитники не могут этим похвастаться, но атакующая линия запоминается голевыми и предголевыми действиями. Остальное — суета. Обыгрывать без завершающей стадии… Это вы любите людей, которые двух, троих обыгрывают, а потом пас отдать не могут. А вы сразу: «О, лучший игрок».

— Перед ЧМ ты доказывал, сейчас капитан. В каком состоянии комфортнее?

— Сейчас. С другой стороны, я помню, как всё резко разворачивается, помню это по тому турниру. Моя задача хорошо подготовиться, никого не подпустить в плане конкуренции, доказать себе и команде, что на меня можно положиться. У меня никакой расслабленности нет.