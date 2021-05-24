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17:19 (мск), источник: ТАСС

Власти не считают эпидситуацию в Петербурге настолько тяжелой, чтобы отменять Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в последнее время фиксируется в Санкт-Петербурге, однако ситуация не настолько тяжелая, чтобы предполагать возможную отмену матчей чемпионата Европы, которые пройдут в городе. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

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«На сегодняшний день ситуация — рост заболеваемости зафиксирован, но насколько стойкий, как дальше будет развиваться ситуация, мы сказать не можем. Но я думаю, что этот рост, который мы сейчас видим, это рост за счет заболеваемости от тех заражений, которые произошли в период майских праздников вследствие интенсивного участия населения в массовых мероприятиях, в том числе несанкционированных. Потому пока мы считаем, что не настолько ситуация тяжелая, что стоило говорить бы о том, что, может быть, не состоится такое крупное спортивное мероприятие», — рассказала Чхинджерия.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

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