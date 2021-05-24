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18:52 (мск), источник: ТАСС

Петербург задействует четыре площадки для тренировок команд на Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выделили четыре тренировочные базы, которые будут задействованы для подготовки команд к матчам чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил в понедельник в эфире «Радио России» петербургский губернатор Александр Беглов.

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Источник: РИА "Новости"

В качестве площадок будут использованы стадион «Петровский», тренировочная база футбольного клуба «Зенит» в Удельном парке, стадион «Спартак» в Зеленогорске и стадион «Турбостроитель».

«Все задействованные в Петербурге стадионы ждут футбольные команды: сборная России будет использовать “Петровский”, сборная Финляндии — площадку в Зеленогорске, сборная Словакии — поляну футбольного клуба “Зенит” в Удельном парке. Еще три команды — Бельгии, Швеции и Польши — планируют прилететь в Петербург только накануне матчей. Для подготовки им будут предоставлены стадионы “Турбостроитель” и “Петровский”», — сказал Беглов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге состоится семь игр: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

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