Петербург задействует четыре площадки для тренировок команд на Евро-2020

В качестве площадок будут использованы стадион «Петровский», тренировочная база футбольного клуба «Зенит» в Удельном парке, стадион «Спартак» в Зеленогорске и стадион «Турбостроитель».

«Все задействованные в Петербурге стадионы ждут футбольные команды: сборная России будет использовать “Петровский”, сборная Финляндии — площадку в Зеленогорске, сборная Словакии — поляну футбольного клуба “Зенит” в Удельном парке. Еще три команды — Бельгии, Швеции и Польши — планируют прилететь в Петербург только накануне матчей. Для подготовки им будут предоставлены стадионы “Турбостроитель” и “Петровский”», — сказал Беглов.