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20:38 (мск), источник: ТАСС

Беглов: Петербург организует тотальный контроль за здоровьем гостей ПМЭФ и Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Гости крупных международных мероприятий, которые будут проводиться в Санкт-Петербурге в июне — июле, обязаны будут соблюдать действующие в городе требования Роспотребнадзора, для них организуют тотальный входной контроль за состоянием здоровья. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня другие страны с большим интересом наблюдают, как мы готовимся к проведению Петербургского международного экономического форума и семи матчей чемпионата Европы по футболу. В условиях эпидемии оба события беспрецедентны. Мы поставили перед собой цель — сделать эти мероприятия максимально устойчивыми к новой коронавирусной инфекции. Организуем тотальный входной контроль за состоянием здоровья. Гости сразу по прибытии должны будут предъявить актуальный результат ПЦР-теста. Во время пребывания в Петербурге потребуем в обязательном порядке носить маски и соблюдать другие требования Роспотребнадзора», — сказал губернатор.

По словам Беглова, подготовка к этим масштабным событиям практически завершена, в том числе решены вопросы транспортного обслуживания, проезда участников и волонтеров, а также созданы необходимые резервы койко-мест для госпитализации.

Он напомнил, что действующие в городе ограничения, связанные с коронавирусом, продлены до 12 июля. В Санкт-Петербурге сохраняется требование обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте. Необходимо также согласовывать с комитетами по культуре, физической культуре и спорту или по промышленной политике, инновациям и торговле проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий с численностью посетителей более 75 человек.

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