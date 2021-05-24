Беглов: Петербург организует тотальный контроль за здоровьем гостей ПМЭФ и Евро-2020

«Сегодня другие страны с большим интересом наблюдают, как мы готовимся к проведению Петербургского международного экономического форума и семи матчей чемпионата Европы по футболу. В условиях эпидемии оба события беспрецедентны. Мы поставили перед собой цель — сделать эти мероприятия максимально устойчивыми к новой коронавирусной инфекции. Организуем тотальный входной контроль за состоянием здоровья. Гости сразу по прибытии должны будут предъявить актуальный результат
По словам Беглова, подготовка к этим масштабным событиям практически завершена, в том числе решены вопросы транспортного обслуживания, проезда участников и волонтеров, а также созданы необходимые резервы
Он напомнил, что действующие в городе ограничения, связанные с коронавирусом, продлены до 12 июля. В