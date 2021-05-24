Черышев приехал в расположение сборной России
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев в понедельник присоединился к сборной России по футболу в Австрии, сообщается на странице национальной команды в Twitter.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев в понедельник присоединился к сборной России по футболу в Австрии, сообщается на странице национальной команды в Twitter.
Сборная России проводит в Австрии тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы. Сбор продлится до 31 мая, после него будет определена итоговая заявка на турнир. В ходе подготовки к ЕВРО-2020 команда Станислава Черчесова сыграет товарищеские матчи с поляками 1 июня во Вроцлаве и с болгарами 5 июня в Москве.
ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в