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15:43 (мск), источник: ТАСС

Назван предварительный состав сборной Англии на чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 25 мая. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена футболистов, которые вошли в расширенный состав команды на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

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26
фотографий
26
фотографий

В список вошли 33 игрока:

вратари — Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Шеффилд Юнайтед»);.

Команда
Англия

защитники — Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — «Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Бен Годфри («Эвертон»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико», Испания), Бен Уайт («Брайтон»);.

полузащитники — Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Германия), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джесси Лингард, Деклан Райс (оба — «Вест Хэм»), Мэйсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»);.

нападающие — Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Фил Фоден, Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»), Олли Уоткинс, Джек Грилиш (оба — «Астон Вилла»), Мэйсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд (оба — «Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Германия).

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Окончательный состав на турнир из 26 человек будет назван 1 июня.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. На групповом этапе сборная Англии сыграет с командами Хорватии (13 июня), Шотландии (18 июня) и Чехии (22 июня).

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