Назван предварительный состав сборной Англии на чемпионат Европы по футболу
ТАСС, 25 мая. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена футболистов, которые вошли в расширенный состав команды на чемпионат Европы. Об этом сообщает
ТАСС, 25 мая. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена футболистов, которые вошли в расширенный состав команды на чемпионат Европы. Об этом сообщает
В список вошли 33 игрока:
вратари — Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Шеффилд Юнайтед»);.
защитники — Трент
полузащитники — Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Германия), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джесси Лингард, Деклан Райс (оба — «Вест Хэм»), Мэйсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс»), Джеймс
нападающие — Доминик
Окончательный состав на турнир из 26 человек будет назван 1 июня.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут