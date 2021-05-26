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10:45 (мск), источник: Матч ТВ

Луис Энрике не взял в сборную ни одного игрока «Реала». Это каталонский заговор или тут есть какая-то логика?

Евро без Рамоса.

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Источник: Reuters

Последний испанский сезон какой-то совершенно сумасшедший. Сначала штормило «Барселону» — Месси пообещал покинуть клуб, надоевшего всем президента сплавили в отставку, всплыли конфиденциальные детали контракта Месси. Затем президент «Реала» Флорентино Перес чуть не сломал всю европейскую футбольную систему, озвучив создание Суперлиги. Чемпионат в итоге выиграл «Атлетико», а единственным представителем Испании в финалах еврокубков стал «Вильярреал».

«Маловато будет», — подумал главный тренер сборной Испании Луис Энрике и выкатил заявочный лист на Евро-2020.

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Там нет Серхио Рамоса. Там нет вообще ни одного футболиста мадридского «Реала»!

Креативные создатели обложек испанских газет после такого могли взять выходной — все было написано за них. Оставалось только определить градус эмоций.

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Ни разу в истории Испания не приезжала на крупный футбольный турнир без единого игрока «Реала». Причем всех серебряных призеров Ла Лиги Энрике отцепил с особым цинизмом, заявив лишь 24 игрока при квоте в 26.

Разумеется, первая мысль — это какая-то каталонская месть. Лучо, конечно, астуриец, но в бытность игроком перешел из «Реала» в «Барселону», носил в Каталонии капитанскую повязку, а позже выигрывал с этим клубом Лигу чемпионов. Определенно это заговор.

Наверняка найдутся люди, которым хватит и такого объяснения. А мы все-таки попытаемся найти в действиях тренера логику.

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Почему на борт сборной Испании не взяли Серхио Рамоса — рекордсмена по числу проведенных матчей, лидера раздевалки и штатного пенальтиста? Озвученная причина: из-за многочисленных травм и неважной физической формы.

Капитан «Реала» прошел через самый сложный год в карьере, пропустив из-за разных повреждений 35 матчей команды во всех соревнованиях. В 2021 году Рамос в чемпионате Испании выходил на поле дважды — 9 января и 13 марта.

Любое решение на счет Серхио Рамоса вызвало бы споры. Я прекрасно это понимаю. Надеюсь, это никак не отразится на команде. Если бы Карвахаль и Рамос находились в хорошей физической форме, они бы поехали. Они не включены в заявку по этой причине.
Луис Энрике
главный тренер сборной Испании

Как пояснил специалист, свое решение он озвучил защитнику накануне по телефону. Разговор получился «тяжелым». Рамос не стал скрывать свое разочарование в соцсетях:

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«После пары дерьмовых месяцев и странного сезона, который не сравнится ни с одним из предыдущих, я теперь еще и пропущу чемпионат Европы. Я работал и боролся каждый день, чтобы мое тело и разум были готовы на 100%, но не всегда все складывается так, как ты этого хочешь», — написал футболист.

Энрике мог бы взять 35-летнего Рамоса в команду в качестве талисмана (два места в заявке остались незаполненными), но предпочел этого не делать. Видимо, не хотел создавать дополнительное давление со стороны прессы, которая постоянно бы его донимала, в каком состоянии находится Рамос и сможет ли он сыграть.

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А возможно, Лучо вспомнил опыт предшественника — в 2008 году Луис Арагонес не взял на Евро нападающего «Реала» Рауля. Параллели напрашиваются сами собой — Рауль, как и Рамос, был капитаном «Реала» и при этом важнейшей фигурой в раздевалке сборной Испании. Хотя форвард подходил к чемпионату в неплохой физической форме, чисто в игровом плане он проигрывал конкуренцию более молодым Вилье и Торресу. Арагонес решил, что посаженный в запас вожак — так себе идея, и оставил его вне заявки. Вой по Испании стоял страшный, но сборная выиграла Евро.

На самом деле, больше смущает отсутствие в списке другого защитника «Реала» — Начо. 31-летний центрдеф провел лучший сезон в карьере, но вместо него Энрике предпочел вызвать Эрика Гарсию, просидевшего весь сезон на лавке в «Манчестер Сити». Единственное объяснение здесь может быть чисто в стилистических нюансах игры двоих защитников. Начо прекрасно исполняет функции классического защитника и тушит пожары в штрафной, но неважно продвигает мяч вперед, тогда как Гарсия в плане выхода из обороны в атаку может дублировать Эмерика Лапорта.

По остальным игрокам «Реала» вопросов меньше. Про Карвахаля тренер сказал, а Асенсио, Иско, Одриосола и Лукас Васкес вне заявки не выглядят потерей.

Вообще обижен остался не только «Реал», но и Ла Лига вообще. На Евро поедут сразу 10 представителей английской премьер-лиги — столько же, сколько и из чемпионата Испании. Еще четыре игрока представляют другие лиги из числа топ-5.

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Ни прекрасно игравший за «Бетис» Серхио Каналес, ни демонстрирующий завидную эффективность нападающий «Сельты» Яго Аспас не попали в сборную. Вместо них куда более спорные варианты — Адама Траоре из «Вулверхэмптона» и Пабло Сарабия из «ПСЖ».

Но важно не забывать, что заявка национальной команды на крупной турнир — это не смс-голосование болельщиков, в котором выбираются абстрактно самые популярные футболисты страны. Перед тренером стоит задача выиграть турнир, и он набирает состав под эту задачу. Если Лучо считает, что функции и навыки Траоре и Эрика Гарсии сделают его команду более эффективной, чем функции и навыки Аспаса и Начо, то он должен брать первых двоих. Спрашивать-то за результат будут с него, а не с нас, таких знающих и понимающих.

К тому же, очевидно, что для Энрике физическая готовность игрока после сложного сезона значит очень много. В его сборной нет ни одного игрока старше 32 лет, а средний возраст команды — 26 лет (на ЧМ-2018 было 28 лет). Она молодая, борзая, голодная и уже списанная со счетов. Такой у испанцев давно не было. Где-то с Евро-2008.

Станислав Рынкевич

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