Луис Энрике не взял в сборную ни одного игрока «Реала». Это каталонский заговор или тут есть какая-то логика?
Евро без Рамоса.
Евро без Рамоса.
Последний испанский сезон
«Маловато будет», — подумал главный тренер сборной Испании Луис Энрике и выкатил заявочный лист на Евро-2020.
Там нет Серхио Рамоса. Там нет вообще ни одного футболиста мадридского «Реала»!
Креативные создатели обложек испанских газет после такого могли взять выходной — все было написано за них. Оставалось только определить градус эмоций.
Ни разу в истории Испания не приезжала на крупный футбольный турнир без единого игрока «Реала». Причем всех серебряных призеров Ла Лиги Энрике отцепил с особым цинизмом, заявив лишь 24 игрока при квоте в 26.
Разумеется, первая мысль — это
Наверняка найдутся люди, которым хватит и такого объяснения. А мы
Почему на борт сборной Испании не взяли Серхио Рамоса — рекордсмена по числу проведенных матчей, лидера раздевалки и штатного пенальтиста? Озвученная причина:
Капитан «Реала» прошел через самый сложный год в карьере, пропустив
Любое решение на счет Серхио Рамоса вызвало бы споры. Я прекрасно это понимаю. Надеюсь, это никак не отразится на команде. Если бы Карвахаль и Рамос находились в хорошей физической форме, они бы поехали. Они не включены в заявку по этой причине.
Как пояснил специалист, свое решение он озвучил защитнику накануне по телефону. Разговор получился «тяжелым». Рамос не стал скрывать свое разочарование в соцсетях:
«После пары дерьмовых месяцев и странного сезона, который не сравнится ни с одним из предыдущих, я теперь еще и пропущу чемпионат Европы. Я работал и боролся каждый день, чтобы мое тело и разум были готовы на 100%, но не всегда все складывается так, как ты этого хочешь», — написал футболист.
Энрике мог бы взять 35-летнего Рамоса в команду в качестве талисмана (два места в заявке остались незаполненными), но предпочел этого не делать. Видимо, не хотел создавать дополнительное давление со стороны прессы, которая постоянно бы его донимала, в каком состоянии находится Рамос и сможет ли он сыграть.
А возможно, Лучо вспомнил опыт предшественника — в 2008 году Луис Арагонес не взял на Евро нападающего «Реала» Рауля. Параллели напрашиваются сами собой — Рауль, как и Рамос, был капитаном «Реала» и при этом важнейшей фигурой в раздевалке сборной Испании. Хотя форвард подходил к чемпионату в неплохой физической форме, чисто в игровом плане он проигрывал конкуренцию более молодым Вилье и Торресу. Арагонес решил, что посаженный в запас вожак — так себе идея, и оставил его вне заявки. Вой по Испании стоял страшный, но сборная выиграла Евро.
На самом деле, больше смущает отсутствие в списке другого защитника «Реала» — Начо. 31-летний центрдеф провел лучший сезон в карьере, но вместо него Энрике предпочел вызвать Эрика Гарсию, просидевшего весь сезон на лавке в «Манчестер Сити». Единственное объяснение здесь может быть чисто в стилистических нюансах игры двоих защитников. Начо прекрасно исполняет функции классического защитника и тушит пожары в штрафной, но неважно продвигает мяч вперед, тогда как Гарсия в плане выхода из обороны в атаку может дублировать Эмерика Лапорта.
По остальным игрокам «Реала» вопросов меньше. Про Карвахаля тренер сказал, а Асенсио, Иско, Одриосола и Лукас Васкес вне заявки не выглядят потерей.
Вообще обижен остался не только «Реал», но и Ла Лига вообще. На Евро поедут сразу 10 представителей английской
Ни прекрасно игравший за «Бетис» Серхио Каналес, ни демонстрирующий завидную эффективность нападающий «Сельты» Яго Аспас не попали в сборную. Вместо них куда более спорные варианты — Адама Траоре из «Вулверхэмптона» и Пабло Сарабия из «ПСЖ».
Но важно не забывать, что заявка национальной команды на крупной турнир — это не
К тому же, очевидно, что для Энрике физическая готовность игрока после сложного сезона значит очень много. В его сборной нет ни одного игрока старше 32 лет, а средний возраст команды — 26 лет (на ЧМ-2018 было 28 лет). Она молодая, борзая, голодная и уже списанная со счетов. Такой у испанцев давно не было.
Станислав Рынкевич