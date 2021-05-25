Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Реймс
Бордо
12
Футбол. Еврокубки
26.05
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
19:55 (мск), источник: ТАСС

Футболисты Миранчук и Головин присоединились к сборной России в Австрии

ТАСС, 25 мая. Футболисты Алексей Миранчук и Александр Головин присоединились к сборам национальной российской команды в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Наверх
31
фотография
31
фотография
31
фотография

Сборная России проводит подготовительный сбор перед чемпионатом Европы в австрийском Нойштифте. Всего на подготовку были вызваны 30 футболистов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Россия

В воскресенье завершились чемпионаты Франции и Италии по футболу. Головин выступает за «Монако», а Миранчук за «Аталанту». Обе команды по итогам сезона завоевали право выступить в Лиге чемпионов.

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после сбора в Австрии, который завершится 31 мая. Затем подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Читайте также
 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Самсонова не отпустили. Останется ли РФ без вратаря НХЛ на ЧМХ
Сборная США нанесла Казахстану первое поражение на ЧМ по хоккею
Овечкин рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру
Олимпийский чемпион призвал исключить рижское «Динамо» из КХЛ
Британские хоккеисты набрали первое очко на чемпионате мира
Российская биатлонистка уехала выступать за Украину
Нурмагомедову предложили бой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь