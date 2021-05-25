Футболисты Миранчук и Головин присоединились к сборной России в Австрии

31 фотография 31 фотография 31 фотография

Сборная России проводит подготовительный сбор перед чемпионатом Европы в австрийском Нойштифте. Всего на подготовку были вызваны 30 футболистов.

Команда Россия

В воскресенье завершились чемпионаты Франции и Италии по футболу. Головин выступает за «Монако», а Миранчук за «Аталанту». Обе команды по итогам сезона завоевали право выступить в Лиге чемпионов.

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после сбора в Австрии, который завершится 31 мая. Затем подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).