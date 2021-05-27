Лучший защитник сезона в Чехии пропустит Евро-2020 из-за обвинения в расизме
Апелляция чешского защитника Ондржея Куделы на 10-матчевую дисквалификацию по обвинению в расизме была отклонена, футболист пропустит Евро-2020. Об этом сообщила
Апелляция чешского защитника Ондржея Куделы на 10-матчевую дисквалификацию по обвинению в расизме была отклонена, футболист пропустит Евро-2020. Об этом сообщила
Центральный защитник пражской «Славии» был дисквалифицирован руководством европейского футбола за расистское оскорбление игрока «Рейнджерс» Глена Камары в матче Лиги Европы 18 марта.
Таким образом, сборная Чехии в преддверии старта чемпионата Европы осталась без одного из своих лучших игроков обороны. Кудела ранее был признан лучшим защитником чемпионата Чехии по итогам завершившегося сезона.