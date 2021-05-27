Денис Черышев: На Евро-2020 у сборной России должно получиться

— Как себя чувствуете после тяжелого сезона?

— Жив-здоров, работаем. В сборной рабочий режим, приятная атмосфера. Тем более здесь знакомое место. Работаем на позитиве, чтобы все получилось и вышло благополучно.

— Как оцените свой неоднозначный сезон?

— Всегда какие-то трудности в каждом сезоне есть, надо сделать позитивные выводы от всего, что произошло. Работать над нехорошими качествами, которые, может быть, проявились, и идти вперед, не смотреть назад. Думаю, что все получится. Надо верить, что все будет хорошо, стараться помочь сборной.

— Насколько благодарны Станиславу Черчесову за вызов? Учитывая травмы и нечастое попадание в состав «Валенсии», ожидали приглашения в сборную, или это стало приятной неожиданностью?

— Я был уверен, что приеду. Я хотел, готовился. Понятно, что не всегда получаются лучшие матчи. Последний месяц был немного трудным, потому что в клубе поменялся тренер, и я стал больше сидеть на скамейке запасных. Но надо быть готовым к этому, помогать команде в любых обстоятельствах.

— Вы сказали о нехороших моментах, которые проявились. В чем это выражалось?

— Думаю, по игре я отдавался полностью, как всегда. Результативность получилась не самой лучшей. Но не надо на этом останавливаться. Надеюсь, следующий сезон будет лучше, я верю в это.

— По приезду в сборную вы долго общались с Марио Фернандесом. О чем говорили?

— Он соскучился, наверное. И я по нему тоже. Давно не виделись, только общались по телефону. Сейчас он не в общей группе, но потихоньку будет выходить со всеми.

— Черчесов сказал, что только приехавшие игроки много общаются, радуются, и из-за этого страдает концентрация. Вы уже включились в работу на 100% или пока втягиваетесь?

— Конечно, надо слушать то, что говорит Станислав Саламович. Прислушиваться к нему, работать и побольше всем нам молчать. На позитиве все будет хорошо.

— Побольше молчать — это посыл капитану Дзюбе?

— Нет-нет, Артем пусть разговаривает.

— Насколько сильно поменялись за три года вы и команда, если сравнивать ее с образцом 2018 года?

— Работа получается очень похожей, мы готовимся очень похоже. Команда немного поменялась, все новенькие хотят помочь, и это самое главное — стремление играть на команду, идти вперед. Думаю, у нас все получится. Сам чувствую себя хорошо, хочу работать и прогрессировать. Для меня совершенствоваться как футболист и человек — самое главное.

— Вы говорите, что у нас должно получиться. А какой результат на ЕВРО будет успешным?

— Мы должны думать о следующей игре. Таким матчем будет игра с Польшей. С ней мы должны сыграть с максимальным настроем, постараться выиграть, а потом будем думать дальше. Нам надо думать побеждать в каждом матче, а высокие цели будем ставить по ходу.

— На чемпионате мира давление было выше. Сейчас от сборной не ждут больших достижений?

— Главное, что мы внутри чувствуем и думаем. А что творится вокруг, от нас не зависит. Перед чемпионатом мира было много негатива, а затем все нас резко полюбили. Мы не должны обращать на это внимание, надо работать и пахать.

— В чем сила сборной России?

— Командный дух. Самое главное, что должно быть. Если он будет, мы можем победить любого соперника.

— Футболисты из России говорят, что хотят играть в Европе. Вам руководство «Валенсии» не давало задание провести зондирование почвы и привезти кого-то из сборной России в клуб?

— Нет-нет. Если ребята хотят и у них появится желание и возможность, то вперед. Пока никто в сборной ко мне за советами не подходил.

— Смотрели финал Лиги Европы?

— Очень рад за ребят, у меня осталось много друзей в «Вильярреале». Молодцы, что смогли выиграть у такой команды, как «Манчестер Юнайтед». В серии пенальти было немного нервозно, но они верили в победу и добились ее.

— Кто особо близок из испанской команды?

— Многих поздравил. Вышел правый защитник Марио, некоторые друзья не играли вчера, к сожалению. Написал Парехо, который играл со мной недавно в «Валенсии».

— Что знаете о новом тренере «Валенсии»?