Черчесов рассказал о состоянии Фернандеса

«(Нападающий Антон) Заболотный два дня пропустил, индивидуально работал. Когда сезон длинный, у каждого футболиста бывают болячки. Нет ни одного, у кого что-то не потягивает или не побаливает, но работа идет, мы их контролируем, врачи докладывают о состоянии. По мере возможности, чтобы не усугубить, мы даем какую-то паузу. У Марио немножко побаливает пах, думаю, что завтра-послезавтра он начнет работать (наравне с остальными). А так уже все в строю. (Форвард Александр) Соболев тренировался утром, вечером ему дали отдохнуть, в футболе без травм не бывает», — сказал Черчесов журналистам.