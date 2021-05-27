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21:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов рассказал о состоянии Фернандеса

ЕВРО-2020. Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес, у которого ранее возникли проблемы с пахом, в ближайшие дни будет работать наравне с остальными игроками, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.

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Сборная России проводит сбор в Австрии перед чемпионатом Европы, в ходе вечерней тренировки в четверг Фернандес совершал пробежки вокруг поля. Во время тренировки в Новогорске 22 мая Фернандес ощущал дискомфорт в паховой области.

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«(Нападающий Антон) Заболотный два дня пропустил, индивидуально работал. Когда сезон длинный, у каждого футболиста бывают болячки. Нет ни одного, у кого что-то не потягивает или не побаливает, но работа идет, мы их контролируем, врачи докладывают о состоянии. По мере возможности, чтобы не усугубить, мы даем какую-то паузу. У Марио немножко побаливает пах, думаю, что завтра-послезавтра он начнет работать (наравне с остальными). А так уже все в строю. (Форвард Александр) Соболев тренировался утром, вечером ему дали отдохнуть, в футболе без травм не бывает», — сказал Черчесов журналистам.

ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе финального турнира сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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