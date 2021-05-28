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11:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Киркоров исполнит гимн России перед матчем сборных России и Болгарии

ЕВРО-2020. Филипп Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем сборной России по футболу против команды Болгарии, сообщается на странице российской команды в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

«Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки — программа перед встречей Россия — Болгария», — говорится в сообщении.

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Встреча пройдет в Москве на стадионе «Динамо» 5 июня. Как отмечается в сообщении на сайте Российского футбольного союза (РФС), в чаше стадиона будет организована интерактивная студия, куда придут легенды сборной России и звездные болельщики, чтобы поделиться своими ожиданиями и высказать слова поддержки команде перед чемпионатом Европы. Кроме того, матч посетят легенды болгарского футбола.

Первого июня команда Станислава Черчесова проведет еще один контрольный матч — против сборной Польши во Вроцлаве.

На групповом этапе финального турнира чемпионата Европы сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля.

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