Киркоров исполнит гимн России перед матчем сборных России и Болгарии

«Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки — программа перед встречей Россия — Болгария», — говорится в сообщении.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Динамо» 5 июня. Как отмечается в сообщении на сайте Российского футбольного союза (РФС), в чаше стадиона будет организована интерактивная студия, куда придут легенды сборной России и звездные болельщики, чтобы поделиться своими ожиданиями и высказать слова поддержки команде перед чемпионатом Европы. Кроме того, матч посетят легенды болгарского футбола.

Первого июня команда Станислава Черчесова проведет еще один контрольный матч — против сборной Польши во Вроцлаве.