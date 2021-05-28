Осужденный во Франции на 10 лет российский фанат Косов попросил Макрона о помиловании
Как стало известно Sport24, адвокат Павла Косова обратился к президенту Франции с просьбой о помиловании российского фаната.
Как стало известно Sport24, адвокат Павла Косова обратился к президенту Франции с просьбой о помиловании российского фаната.
В преддверии чемпионата Европы — 2020 адвокат Косова Ален Дюфлю подал прошение Макрону о помиловании в связи с примерным поведением своего клиента. С тех пор, как Павел был арестован, он занимается французским языком, работает, к нему нет никаких нареканий. В связи с этим адвокат решил попросить о помиловании.
Президент Франции может либо отказать в помиловании, либо сократить срок, либо принять прошение о помиловании и отпустить Павла.
Во Франции Косов был признан виновным в нападении на английских фанатов и беспорядках в Марселе во время Евро-2016.
В декабре прошлого года Косова приговорили к 10 годам лишения свободы, он выйдет