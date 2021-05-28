Осужденный во Франции на 10 лет российский фанат Косов попросил Макрона о помиловании

В преддверии чемпионата Европы — 2020 адвокат Косова Ален Дюфлю подал прошение Макрону о помиловании в связи с примерным поведением своего клиента. С тех пор, как Павел был арестован, он занимается французским языком, работает, к нему нет никаких нареканий. В связи с этим адвокат решил попросить о помиловании.