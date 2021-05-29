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12:39 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Капитан «Зенита» Ловрен может пропустить чемпионат Европы по футболу из-за травмы

ТАСС. 29 мая. Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен может пропустить чемпионат Европы по футболу из-за мышечной травмы. Об этом сообщает портал Newsline.

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Источник: AP 2021

По информации портала, срок восстановления хорвата может составить от трех до шести недель.

В пятницу Ловрен не принял участие в тренировке сборной Хорватии.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа и четвертьфинал. Сборная Хорватии на групповом этапе сыграет с командами Англии (13 июня, Лондон), Чехии (18 июня, Глазго) и Шотландии (22 июня, Глазго).

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Ловрену 31 год, он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 28 матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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