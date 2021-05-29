СМИ: Капитан «Зенита» Ловрен может пропустить чемпионат Европы по футболу из-за травмы
ТАСС. 29 мая. Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен может пропустить чемпионат Европы по футболу
ТАСС. 29 мая. Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен может пропустить чемпионат Европы по футболу
По информации портала, срок восстановления хорвата может составить от трех до шести недель.
В пятницу Ловрен не принял участие в тренировке сборной Хорватии.
Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 городах с 11 июня по 11 июля. В
Ловрену 31 год, он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 28 матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.