Кто из сборной России может «продать» себя на Евро. Парни, это шанс!
Семь игроков, у которых хорошие шансы уехать вслед за Головиным и Миранчуком.
Семь игроков, у которых хорошие шансы уехать вслед за Головиным и Миранчуком.
Российских футболистов в ведущих европейских лигах
Стартующий чемпионат Европы — шанс для игроков сборной России, мечтающих попасть в
За 22-летним голкипером «Краснодара» следят из космоса. В СМИ появлялась информация об интересе к Сафонову из Англии («Брайтон»), а до этого — из Италии («Фиорентина»). Сам Матвей признавался, что его привлекает АПЛ:
«Англия — это, безусловно, интересно, но лично ко мне никто не подходил и ничего не говорил. Не могу с точностью утверждать, что данная информация правдива. Бумаги в клуб? Я не спрашивал».
Пожалуй, из этой семёрки Сафонову сложнее всех.
По слухам, капитан «Спартака» хочет включить в новый контракт с
«Если будет
Как раз прошлым летом появлялась информация об интересе к центральному защитнику со стороны «Наполи», который якобы видел в Джикии замену Калиду Кулибали. Но сенегалец никуда не ушёл.
К Дивееву ещё до его дебюта в РПЛ в составе «Уфы» приглядывался «Арсенал». Не тульский — лондонский. Теперь центральный защитник ЦСКА находится в фокусе внимания «Болоньи».
«Болонья»? Про себя я вообще ничего не знаю, моя задача — играть. Неудачно провели сезон в ЦСКА, но сейчас все мысли — о сборной. Поэтому вообще не буду эту тему трогать, — сказал Дивеев, готовясь к Евро-2020.
Армеец пока всего дважды сыграл за первую сборную России, но, учитывая, что центр обороны — самая проблемная позиция в нашей национальной команде, может завоевать место в основе и показать себя в паре с Джикией.
Полузащитник «Локомотива» мечтает об Англии. Так и сказал в интервью для «Чемпионата» в конце прошлого года:
«Мечта — Англия. Там все куются, кусаются. Но честно, даже не задумываясь, поеду в Германию или Италию. Англия — самая высокая планка! Было бы здорово перейти в команду, которая сразу играет в еврокубках, но не знаю, что для этого нужно сделать. Лучше начать со средней команды: там тебя могут заметить и ты уже перейдёшь в серьёзный клуб».
Дмитрий подтвердил, что прошлым летом у него были предложения из Европы, в основном — из Германии. К сожалению, помешала травма. Сейчас, по утверждению Нобеля Арустамяна, за 24-летним полузащитником «Локомотива» особенно внимательно следят «Байер» и «Штутгарт». Но для начала Баринову нужно выиграть конкуренцию за место в основе сборной России.
Один из ключевых полузащитников сборной России мог уже
«Когда я был ближе всего к Европе? Когда мы чемпионами стали и после чемпионата мира, но клубы не могу сказать. Это команды из Германии», — признавался спартаковец.
Зобнина тоже
Евро-2020 — шанс, который необходимо использовать. Зобнину, как и Джикии, уже 27 лет, а, значит, интерес к игроку в Европе дальше будет угасать.
Эпопею с несостоявшимся отъездом Кузяева в Европу прошлым летом до сих пор не забыть. Тогда свободный агент вёл переговоры с «Валенсией», «Алавесом», «Ренном», «Сампдорией», «Саутгемптоном», «Фрайбургом», «Пармой» и «Бордо», однако по разным причинам все варианты отпали. Звали полузащитника сборной России и в «Уотфорд», вот только сам Далер не захотел идти в Чемпионшип.
Кузяев вернулся в «Зенит», который обещал не препятствовать отъезду игрока в Европу в случае адекватного предложения.
«Зенит» очень благородно поступил. Они понимают его мечту, поэтому сказали: «Если будет достойное предложение из Европы, мы тебя отпускаем». Всё это в контракте прописано, — говорил отец Кузяева Адьям в интервью для «Чемпионата».
Далер выдал сильный сезон в «Зените», но ему уже 28 лет. Нужно очень солидно сыграть на Евро-2020, чтобы в Европе вспомнили о нём.
Воспитанник «Краснодара» стремительно взлетел в РПЛ, хотя дебютировал в элите только в 22 года. Сегодня 24-летний динамовец Фомин не без оснований рассчитывает на место в основе сборной России. И может уехать в Европу. Сообщалось, что зарубежные клубы рассматривают его кандидатуру, а среди них — «Торино».
«Мне сказали, что несколько клубов будут искать такую модельную характеристику, как у Фомина. И один из этих клубов — «Торино», — прокомментировал новости с рынка агент игрока Александр Маньяков.
Если Даниил хорошо выступит на чемпионате Европы, наверняка получит предложения от клубов из ведущих лиг. Технически Фомин подготовлен прилично, а Сандро Шварц в «Динамо» приучает игроков к немецкой интенсивности. Да и Черчесов в сборной России требует работать, как в Бундеслиге.