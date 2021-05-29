Кто из сборной России может «продать» себя на Евро. Парни, это шанс!

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Российских футболистов в ведущих европейских лигах по-прежнему единицы. Александр Головин, Денис Черышев, Алексей Миранчук да Александр Кокорин — вот и весь список. Кого-то и здесь «неплохо кормят», а за кого-то наши клубы выставляют такой ценник, что потенциальные покупатели быстро сматывают удочки. Чтобы интерес из Европы привёл к чему-то конкретному, нужно по-настоящему проявлять себя на ЧМ или Евро в составе сборной России, либо в Лиге чемпионов с клубными командами. Можно, конечно, надеяться на связи, как в истории с Кокориным, но не каждому нашему таланту везёт встретить на своём пути тренеров калибра Фабио Капелло и Роберто Манчини.

Стартующий чемпионат Европы — шанс для игроков сборной России, мечтающих попасть в топ-лиги. Прежде всего — для молодых и находящихся на пике карьеры зрелых футболистов, тогда как, например, для разменявших четвёртый десяток Артёма Дзюбы или Марио Фернандеса поезд за границу, кажется, уже ушёл. Выделяем «великолепную семёрку» кандидатов на отъезд в Европу.

Матвей Сафонов, «Краснодар»

За 22-летним голкипером «Краснодара» следят из космоса. В СМИ появлялась информация об интересе к Сафонову из Англии («Брайтон»), а до этого — из Италии («Фиорентина»). Сам Матвей признавался, что его привлекает АПЛ:

«Англия — это, безусловно, интересно, но лично ко мне никто не подходил и ничего не говорил. Не могу с точностью утверждать, что данная информация правдива. Бумаги в клуб? Я не спрашивал».

Пожалуй, из этой семёрки Сафонову сложнее всех. Во-первых, у краснодарца не самая впечатляющая статистика по сезону РПЛ — лишь 73% отражённых ударов (для сравнения: у Игоря Акинфеева 77%, а у Юрия Дюпина — 76%). Кроме того, Матвей пока не первый номер сборной России, и ещё ни разу не сыграл за неё. Наверное, турнир начнёт в основе Антон Шунин. Но если динамовец провалится в стартовом матче с Бельгией, то, возможно, Станислав Черчесов сделает ставку на Сафонова.

Георгий Джикия, «Спартак»

По слухам, капитан «Спартака» хочет включить в новый контракт с красно-белыми пункт об отступных для европейских клубов. Значит, Джикия действительно мечтает о выступлении в топ-лиге. В 27 лет у Георгия, скорее всего, будет последний шанс получить приглашение в команду высокого уровня.

«Если будет какое-то серьёзное предложение, понятно, что буду рассматривать. Я вообще спокойно к этому отношусь. Если бы мне было лет 20, я был бы заведённый или ещё какой-то. Какой европейский чемпионат выбрал бы? Италия мне ближе», — признавался в феврале Георгий в интервью для YouTube-канала «КраСава».

Как раз прошлым летом появлялась информация об интересе к центральному защитнику со стороны «Наполи», который якобы видел в Джикии замену Калиду Кулибали. Но сенегалец никуда не ушёл.

Игорь Дивеев, ЦСКА

К Дивееву ещё до его дебюта в РПЛ в составе «Уфы» приглядывался «Арсенал». Не тульский — лондонский. Теперь центральный защитник ЦСКА находится в фокусе внимания «Болоньи». Топ-клубом Италии её, конечно, не назовёшь, однако и сам Игорь не спешит в 21 год на Запад, в отличие от Фёдора Чалова, на которого, как говорят, повлиял срыв трансфера в «Кристал Пэлас».

«Болонья»? Про себя я вообще ничего не знаю, моя задача — играть. Неудачно провели сезон в ЦСКА, но сейчас все мысли — о сборной. Поэтому вообще не буду эту тему трогать, — сказал Дивеев, готовясь к Евро-2020.

Армеец пока всего дважды сыграл за первую сборную России, но, учитывая, что центр обороны — самая проблемная позиция в нашей национальной команде, может завоевать место в основе и показать себя в паре с Джикией.

Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» мечтает об Англии. Так и сказал в интервью для «Чемпионата» в конце прошлого года:

«Мечта — Англия. Там все куются, кусаются. Но честно, даже не задумываясь, поеду в Германию или Италию. Англия — самая высокая планка! Было бы здорово перейти в команду, которая сразу играет в еврокубках, но не знаю, что для этого нужно сделать. Лучше начать со средней команды: там тебя могут заметить и ты уже перейдёшь в серьёзный клуб».

Дмитрий подтвердил, что прошлым летом у него были предложения из Европы, в основном — из Германии. К сожалению, помешала травма. Сейчас, по утверждению Нобеля Арустамяна, за 24-летним полузащитником «Локомотива» особенно внимательно следят «Байер» и «Штутгарт». Но для начала Баринову нужно выиграть конкуренцию за место в основе сборной России.

Роман Зобнин, «Спартак»

Один из ключевых полузащитников сборной России мог уже три-четыре года играть в Бундеслиге. По некоторым данным, в дортмундской «Боруссии».

«Когда я был ближе всего к Европе? Когда мы чемпионами стали и после чемпионата мира, но клубы не могу сказать. Это команды из Германии», — признавался спартаковец.

Зобнина тоже чуть-чуть притормозила серьёзная травма. Тем не менее он не отказывается от мечты попасть в одну лигу со звёздами мирового футбола. Недавно появился слух, что Роман хочет в Европу из-за разочарования уровнем судейства в РПЛ. Сам полузащитник «Спартака» сказал, что это неправда. При этом повторил: желание уехать за границу осталось.

Евро-2020 — шанс, который необходимо использовать. Зобнину, как и Джикии, уже 27 лет, а, значит, интерес к игроку в Европе дальше будет угасать.

Далер Кузяев, «Зенит»

Эпопею с несостоявшимся отъездом Кузяева в Европу прошлым летом до сих пор не забыть. Тогда свободный агент вёл переговоры с «Валенсией», «Алавесом», «Ренном», «Сампдорией», «Саутгемптоном», «Фрайбургом», «Пармой» и «Бордо», однако по разным причинам все варианты отпали. Звали полузащитника сборной России и в «Уотфорд», вот только сам Далер не захотел идти в Чемпионшип.

Кузяев вернулся в «Зенит», который обещал не препятствовать отъезду игрока в Европу в случае адекватного предложения.

«Зенит» очень благородно поступил. Они понимают его мечту, поэтому сказали: «Если будет достойное предложение из Европы, мы тебя отпускаем». Всё это в контракте прописано, — говорил отец Кузяева Адьям в интервью для «Чемпионата».

Далер выдал сильный сезон в «Зените», но ему уже 28 лет. Нужно очень солидно сыграть на Евро-2020, чтобы в Европе вспомнили о нём.

Даниил Фомин, «Динамо»

Воспитанник «Краснодара» стремительно взлетел в РПЛ, хотя дебютировал в элите только в 22 года. Сегодня 24-летний динамовец Фомин не без оснований рассчитывает на место в основе сборной России. И может уехать в Европу. Сообщалось, что зарубежные клубы рассматривают его кандидатуру, а среди них — «Торино».

«Мне сказали, что несколько клубов будут искать такую модельную характеристику, как у Фомина. И один из этих клубов — «Торино», — прокомментировал новости с рынка агент игрока Александр Маньяков.