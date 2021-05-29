Минцифры объявило о начале безвизового въезда в Россию по паспорту болельщика

Въезжать по этому документу можно с сегодняшнего дня и до дня проведения последнего матча чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в Санкт-Петербурге — 2 июля, сообщается на сайте ведомства.

«Порядок въезда действует с 00:00 29 мая 2021 года по местному времени и заканчивается в день проведения последнего матча в 23:59 2 июля 2021 года», — поясняет министерство.

Минцифры отметило, что паспорта болельщика, полученные для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 или чемпионата мира по футболу FIFA 2018, не дают права прохода на матчи Евро-2020.