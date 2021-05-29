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15:22 (мск), источник: ТАСС

Минцифры объявило о начале безвизового въезда в Россию по паспорту болельщика

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о старте безвизового въезда иностранцев в Россию по паспорту болельщика — Fan ID.

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Источник: Reuters

Въезжать по этому документу можно с сегодняшнего дня и до дня проведения последнего матча чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в Санкт-Петербурге — 2 июля, сообщается на сайте ведомства.

«Порядок въезда действует с 00:00 29 мая 2021 года по местному времени и заканчивается в день проведения последнего матча в 23:59 2 июля 2021 года», — поясняет министерство.

Минцифры отметило, что паспорта болельщика, полученные для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 или чемпионата мира по футболу FIFA 2018, не дают права прохода на матчи Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь игр: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

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