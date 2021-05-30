Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии

Последним местом работы Анри был «Монреаль Импэкт». Специалист возглавил канадскую команду в ноябре 2019 года, а в феврале этого года ушёл по семейным обстоятельствам.

Последним местом работы Анри был «Монреаль Импэкт». Специалист возглавил канадскую команду в ноябре 2019 года, а в феврале этого года ушёл по семейным обстоятельствам.