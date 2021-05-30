Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии
Сборная Бельгии объявила о возвращении Тьерри Анри в тренерский штаб национальной команды в преддверии чемпионата Европы 2020 года.
Сборная Бельгии объявила о возвращении Тьерри Анри в тренерский штаб национальной команды в преддверии чемпионата Европы 2020 года.
«Незавершённые дела. Приветствуем возвращение Тьерри Анри в тренерский штаб!» — говорится в сообщении
В 2016—2018 годах Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии. В октябре 2018 года француз был назначен главным тренером «Монако». В январе 2019 года