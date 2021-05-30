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19:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии

Сборная Бельгии объявила о возвращении Тьерри Анри в тренерский штаб национальной команды в преддверии чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: РИА "Новости"

«Незавершённые дела. Приветствуем возвращение Тьерри Анри в тренерский штаб!» — говорится в сообщении пресс-службы бельгийской команды.

Последним местом работы Анри был «Монреаль Импэкт». Специалист возглавил канадскую команду в ноябре 2019 года, а в феврале этого года ушёл по семейным обстоятельствам.

В 2016—2018 годах Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии. В октябре 2018 года француз был назначен главным тренером «Монако». В январе 2019 года из-за конфликта с рядом игроков клуб временно отстранил Анри от обязанностей главного тренера команды, после чего Тьерри был уволен со своей должности из-за неудовлетворительных результатов работы. В ноябре 2019 года канадский клуб «Монреаль Импэкт», выступающий в MLS, объявил о назначении Анри на пост главного тренера.

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