Рэмзи и Бэйл вошли в состав сборной Уэльса на ЕВРО-2020

На чемпионате Европы сборная Уэльса сыграет в группе А с командами Турции, Италии и Швейцарии. Тренером валлийцев на ЕВРО-2020 будет Роберт Пейдж, главный тренер сборной Райан Гиггз пропустит чемпионат Европы из-за обвинения в нападении на двух женщин.