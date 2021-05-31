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09:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рэмзи и Бэйл вошли в состав сборной Уэльса на ЕВРО-2020

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Футболисты Аарон Рэмзи и Гарет Бэйл включены в состав сборной Уэльса на предстоящий чемпионат Европы, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Уэльса (FAW).

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Источник: AFP 2021

На чемпионате Европы сборная Уэльса сыграет в группе А с командами Турции, Италии и Швейцарии. Тренером валлийцев на ЕВРО-2020 будет Роберт Пейдж, главный тренер сборной Райан Гиггз пропустит чемпионат Европы из-за обвинения в нападении на двух женщин.

Состав сборной Уэльса на чемпионат Европы:

вратари: Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлас»), Дэнни Уорд («Лестер»), Адам Дэвис («Сток Сити»);.

защитники: Коннор Робертс, Бен Кабанго (оба — «Суонси»), Неко Уильямс («Ливерпуль»), Крис Гантер («Чарльтон»), Крис Мефам («Борнмут»), Джо Родон, Бен Дэвис (оба — «Тоттенхэм»), Джеймс Лоуренс («Санкт-Паули»), Рис Норрингтон-Дэвис («Сток Сити»);.

полузащитники: Итан Ампаду («Челси»), Джо Морелл («Лутон Таун»), Джо Аллен («Сток Сити»), Аарон Рэмзи («Ювентус»), Джонни Уильямс, Рубин Колвилл (оба — «Кардифф Сити»), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Брукс («Борнмут»), Мэттью Смит («Манчестер Сити»);.

нападающие: Гарет Бэйл («Реал»), Киффер Мур («Кардифф Сити»), Тайлер Робертс («Лидс»), Харри Уилсон («Ливерпуль»). Дэниел Джеймс («Манчестер Юнайтед»).

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