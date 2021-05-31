Вокруг сборной перед Евро непривычно тихо. Нет ожиданий = нет проблем?
Как сыграет команда Черчесова, когда нет давления и надрыва?
Как сыграет команда Черчесова, когда нет давления и надрыва?
Замечали, что вокруг сборной России перед крупными турнирами всегда есть фон? Позитивный, негативный, активный, гиперактивный, просто разный. Недавно его контрастность подчеркнул Денис Черышев: «Перед чемпионатом мира было много негатива, а потом нас все резко полюбили».
Евро-2012. Сергей Фурсенко с командой креативщиков разработал символ сборной на турнире: аленький цветочек. Впервые цитату на автобусе сборной — «Играй с душой, борись до конца» — президент РФС обсуждал больше, чем игру в футбол, так что вся подготовка вызывала смех, а после провала в группе только усилила негодование и крики «позор» на трибунах. Я был тогда на стадионе в Варшаве и слышал, как болельщики прикладывали Фурсенко: «Зато у нас был аленький цветочек».
ЧМ-2014. Полная противоположность, ведь сборная Капелло закрылась настолько, что игроки той команды вспоминают итальянскую дисциплину и колючую проволоку до сих пор. Та закрытость — фишка той сборной и очередная
Евро-2016. Неожиданный выход сборной на Евро, спаситель Слуцкий, голы Кокорина и Дзюбы, победа над Швецией — в эту сборную прямо верили, про неё хотелось писать стихи. Или хотя бы придумать прозвище атакующему трио: «КоСмоДзю».
Вспомните, как умилялись позитиву Слуцкого, но после вылета от Уэльса на гостевом секторе кричали «Позор» (снова был и снова слышал), а молодого воспитанника ЦСКА Головина расстреляли в аэропорту вопросом: «Вам не стыдно?».
Снова контраст. Снова ожидания обернулись проблемами.
Про ЧМ-2018 всё знаете и помните сами. А если нет, то Черышев напомнил в начале этого текста.
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И вот перед Евро-2020 сборная как бы молчит. Штаб работает, футболисты повторяют слова друг друга про хорошую атмосферу, вопросов по составу нет, споров про основного вратаря и тех, кого отцепят, тоже.
Кажется, сборная живёт в другой стране и воспринимается как «Анжи»: базируется в Москве (Австрии), играет домашние матчи в Дагестане (Петербурге). Знаем мы лишь то, что бегают игроки вблизи заснеженных вершин, слушают тренерские свистки и коровьи колокольчики.
Сборная настолько стерильна и упакована, что даже в комментариях «Чемпионата» читателей не будоражит вопрос, совместимы ли Головин и Миранчук.
Необычайную тишину зафиксировали. Вопрос — к чему всё это?
1. Когда не давишь и не придумываешь аленькие цветочки — остаётся один футбол. Игроки не отвлекаются, их интервью не злые и не оборонительные в ответ на критику, а лёгкие, футбольные, дружеские.
Раз нет ожиданий, то и проблем не будет?
2. Когда нет надрыва и давления, сборная может не вывезти. ЧМ-2018 показал, что нашей команде надо переступать и бороться, собираться и биться. И тихая жизнь в заповедном австрийском мире необходимой злости не прибавит.
Куда приведёт эта тишина?
Ответы — уже в июне.
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И что думаете вы: согласны, что вокруг сборной неожиданно тихо, и если да, то как это скажется на команде?
Евгений Марков