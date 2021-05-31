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16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Вокруг сборной перед Евро непривычно тихо. Нет ожиданий = нет проблем?

Как сыграет команда Черчесова, когда нет давления и надрыва?

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Замечали, что вокруг сборной России перед крупными турнирами всегда есть фон? Позитивный, негативный, активный, гиперактивный, просто разный. Недавно его контрастность подчеркнул Денис Черышев: «Перед чемпионатом мира было много негатива, а потом нас все резко полюбили».

Евро-2012. Сергей Фурсенко с командой креативщиков разработал символ сборной на турнире: аленький цветочек. Впервые цитату на автобусе сборной — «Играй с душой, борись до конца» — президент РФС обсуждал больше, чем игру в футбол, так что вся подготовка вызывала смех, а после провала в группе только усилила негодование и крики «позор» на трибунах. Я был тогда на стадионе в Варшаве и слышал, как болельщики прикладывали Фурсенко: «Зато у нас был аленький цветочек».

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ЧМ-2014. Полная противоположность, ведь сборная Капелло закрылась настолько, что игроки той команды вспоминают итальянскую дисциплину и колючую проволоку до сих пор. Та закрытость — фишка той сборной и очередная причина-оправдание, из-за которой сборная зажалась, не раскрылась в нужный момент, Кержаков не забил, а Акинфеев пустил. Снова провал, снова много шума до и после турнира.

Евро-2016. Неожиданный выход сборной на Евро, спаситель Слуцкий, голы Кокорина и Дзюбы, победа над Швецией — в эту сборную прямо верили, про неё хотелось писать стихи. Или хотя бы придумать прозвище атакующему трио: «КоСмоДзю».

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Вспомните, как умилялись позитиву Слуцкого, но после вылета от Уэльса на гостевом секторе кричали «Позор» (снова был и снова слышал), а молодого воспитанника ЦСКА Головина расстреляли в аэропорту вопросом: «Вам не стыдно?».

Снова контраст. Снова ожидания обернулись проблемами.

Про ЧМ-2018 всё знаете и помните сами. А если нет, то Черышев напомнил в начале этого текста.

***

И вот перед Евро-2020 сборная как бы молчит. Штаб работает, футболисты повторяют слова друг друга про хорошую атмосферу, вопросов по составу нет, споров про основного вратаря и тех, кого отцепят, тоже.

Кажется, сборная живёт в другой стране и воспринимается как «Анжи»: базируется в Москве (Австрии), играет домашние матчи в Дагестане (Петербурге). Знаем мы лишь то, что бегают игроки вблизи заснеженных вершин, слушают тренерские свистки и коровьи колокольчики.

Сборная настолько стерильна и упакована, что даже в комментариях «Чемпионата» читателей не будоражит вопрос, совместимы ли Головин и Миранчук.

Параллельно сборную не прессуют, из сборной не улетают скандалы, футболисты как бы сидят в тишине, а вокруг команды и её состава нет дискуссии.

Необычайную тишину зафиксировали. Вопрос — к чему всё это?

1. Когда не давишь и не придумываешь аленькие цветочки — остаётся один футбол. Игроки не отвлекаются, их интервью не злые и не оборонительные в ответ на критику, а лёгкие, футбольные, дружеские.

Футбол

Евро-2020
Группа B, 12.06.2021, 22:00

Бельгия-Россия-

Раз нет ожиданий, то и проблем не будет?

2. Когда нет надрыва и давления, сборная может не вывезти. ЧМ-2018 показал, что нашей команде надо переступать и бороться, собираться и биться. И тихая жизнь в заповедном австрийском мире необходимой злости не прибавит.

Куда приведёт эта тишина?

Ответы — уже в июне.

***

И что думаете вы: согласны, что вокруг сборной неожиданно тихо, и если да, то как это скажется на команде?

Евгений Марков

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