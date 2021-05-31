Оставшиеся билеты на Евро-2020 поступят в продажу 1 июня

Старт продаж откроется в 15:00 мск. Эти билеты в приоритетном порядке будут доступны в течение 24 часов болельщикам, билеты которых на матчи в Дублине и испанском Бильбао были аннулированы и деньги которым были возвращены.

2 июня стартует продажа билетов для всех остальных болельщиков. Также в порядке очереди будут доступны оставшиеся билеты для болельщиков в Будапеште.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f88f4a897e7aa36e5c1a" data-vnd="f88f4a897e7aa36e5c1a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f88f4a897e7aa36e5c1a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Евро-2020 Группа B, 12.06.2021, 22:00 Бельгия - Россия -

С 4 июня те болельщики, билеты которых были аннулированы в ходе жеребьевки в мае, получат возможность приобрести билеты на матчи в других городах Евро-2020, появившиеся в связи с возвратом билетов, увеличением вместимости стадионов и выпуском билетов на места с ограниченным обзором.

Все эти болельщики получат электронное письмо с описанием процесса покупки за 24 часа до того, как билеты поступят в продажу. В связи с тем, что количество билетов ограничено, они не могут быть гарантированы. Для обладателей аннулированных ранее билетов продажа будет организована в порядке очереди.