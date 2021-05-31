Андрей Шевченко оценил соперников сборной Украины на Евро-2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил соперников национальной команды на чемпионате Европы по футболу.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил соперников национальной команды на чемпионате Европы по футболу.
«Австрия — хорошая команда, но и Северная Македония тоже неплохая, мне она нравится. Да, Нидерланды — фавориты группы, но нет сборных, с которыми было бы легко играть. Мы все три матча проведем вдали от дома, в то время как Нидерланды сыграют перед своими болельщиками. У них не будет ван Дейка, лидера явного команды, но они очень сильны. В составе Австрии выступают футболисты, которые представляют в