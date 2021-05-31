Андрей Шевченко оценил соперников сборной Украины на Евро-2020

«Австрия — хорошая команда, но и Северная Македония тоже неплохая, мне она нравится. Да, Нидерланды — фавориты группы, но нет сборных, с которыми было бы легко играть. Мы все три матча проведем вдали от дома, в то время как Нидерланды сыграют перед своими болельщиками. У них не будет ван Дейка, лидера явного команды, но они очень сильны. В составе Австрии выступают футболисты, которые представляют в топ-клубах Европы», — приводит слова Шевченко TMW со ссылкой на Radio Rai.