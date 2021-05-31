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21:36 (мск), источник: Sport24

Ибрагимович: Жаль, что не сыграю на чемпионате Европы, но я не сдамся

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выразил сожаление, что не сыграет на чемпионате Европы, а также прокомментировал возможный переход в миланский клуб Мауро Икарди.

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«Мне жаль, что меня там не будет, но я никогда не сдамся. Икарди? Я всегда буду поддерживать появление любого игрока, который может помочь команде, клуб примет окончательное решение», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Сборная Швеции на чемпионате Европы сыграет в группе Е вместе с Испанией, Польшей и Словакией.

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