Ибрагимович: Жаль, что не сыграю на чемпионате Европы, но я не сдамся
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выразил сожаление, что не сыграет на чемпионате Европы, а также прокомментировал возможный переход в миланский клуб Мауро Икарди.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выразил сожаление, что не сыграет на чемпионате Европы, а также прокомментировал возможный переход в миланский клуб Мауро Икарди.
«Мне жаль, что меня там не будет, но я никогда не сдамся. Икарди? Я всегда буду поддерживать появление любого игрока, который может помочь команде, клуб примет окончательное решение», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.
Сборная Швеции на чемпионате Европы сыграет в группе Е вместе с Испанией, Польшей и Словакией.