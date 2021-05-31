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21:43 (мск), источник: Sport24

Де Брейне не потребуется операция, несмотря на переломы носа и глазницы

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что полузащитнику команды Кевину де Брейне не потребуется операция после перелома носа и левой глазницы. Специалист надеется, что хавбек присоединится к сборной Бельгии на следующей неделе в преддверии Евро-2020.

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Источник: Reuters

Де Брейне получил переломы в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1) в столкновении с защитником синих Антонио Рюдигером.

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Футбол

Евро-2020
Группа B, 12.06.2021, 22:00

Бельгия-Россия-

Несмотря на обнадеживающие прогнозы, Мартинес не уверен, вернется ли 29-летний Де Брейне в строй к началу первого для Бельгии матча группового этапа Евро-2020 против России 12 июня.

«Мы должны будем следить за его состоянием, и надо будет пройти много дополнительных тестов. Мы собираемся быть очень осторожными. Когда я разговаривал с Кевином, он выглядел вполне оптимистично и чувствовал себя хорошо. Нам повезло, что Кевину не понадобится операция, несмотря на двойной перелом. Если бы было необходимо хирургическое вмешательство, Кевину было бы очень сложно принять участие в чемпионате Европы. Сейчас я думаю иначе. Судя по его реакции и тому, как проходит лечение, мы уверены, что получим четкую картину в течение следующих семи дней. Пока так. Мы желаем Кевину скорейшего выздоровления, я уверен, что он сможет присоединиться к нам в ближайшем будущем», — цитирует Мартинеса Sky Sports.

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