Де Брейне не потребуется операция, несмотря на переломы носа и глазницы

«Мы должны будем следить за его состоянием, и надо будет пройти много дополнительных тестов. Мы собираемся быть очень осторожными. Когда я разговаривал с Кевином, он выглядел вполне оптимистично и чувствовал себя хорошо. Нам повезло, что Кевину не понадобится операция, несмотря на двойной перелом. Если бы было необходимо хирургическое вмешательство, Кевину было бы очень сложно принять участие в чемпионате Европы. Сейчас я думаю иначе. Судя по его реакции и тому, как проходит лечение, мы уверены, что получим четкую картину в течение следующих семи дней. Пока так. Мы желаем Кевину скорейшего выздоровления, я уверен, что он сможет присоединиться к нам в ближайшем будущем», — цитирует Мартинеса Sky Sports.