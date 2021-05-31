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21:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборные Испании и Нидерландов вышли в полуфинал молодежного Евро

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сборные Испании и Нидерландов вышли в полуфинал чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд (игроки не старше 21 года), который проходит в Словении и Венгрии.

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Сборная Нидерландов в понедельник в Будапеште победила команду Франции со счетом 2:1. На гол Дайо Упамекано (23-я минута) голландцы ответили дублем Мирон Боаду (51, 90+3).

Испанцы в Мариборе (Словения) в дополнительное время нанесли поражение хорватам — 2:1. В составе победителей дважды отличился Хави Пуадо (66, 110), у хорватов голом отметился Лука Иванушец (90+4, с пенальти).

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Сборная Нидерландов в полуфинале сыграет с победителем пары Дания — Германия, а испанцы встретятся с триумфатором встречи между португальцами и итальянцами. Полуфинальные игры состоятся 3 июня.

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