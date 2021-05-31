Сборные Испании и Нидерландов вышли в полуфинал молодежного Евро

Сборная Нидерландов в понедельник в Будапеште победила команду Франции со счетом 2:1. На гол Дайо Упамекано (23-я минута) голландцы ответили дублем Мирон Боаду (51, 90+3).
Испанцы в Мариборе (Словения) в дополнительное время нанесли поражение хорватам — 2:1. В составе победителей дважды отличился Хави Пуадо (66, 110), у хорватов голом отметился Лука Иванушец (90+4, с пенальти).
Сборная Нидерландов в полуфинале сыграет с победителем пары Дания — Германия, а испанцы встретятся с триумфатором встречи между португальцами и итальянцами. Полуфинальные игры состоятся 3 июня.