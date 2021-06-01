Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020
Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене.
Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене.
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отправил генеральному директору УЕФА Мартину Каллену письмо, в котором выразил обеспокоенность этим решением.
«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на матч.
Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч предложить механизм решения проблемы, — говорится в письме Алаева в УЕФА.
При этом согласно Постановлению правительства РФ иностранные болельщики смогут посетить матчи в
Чемпионат Европы состоится в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Копенгаген должен принять три встречи группы B, в частности матч сборных России и Дании, а также одну игру 1/8 финала.