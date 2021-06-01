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13:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене.

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Источник: Спорт-Экспресс

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отправил генеральному директору УЕФА Мартину Каллену письмо, в котором выразил обеспокоенность этим решением.

«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на матч.

Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч предложить механизм решения проблемы, — говорится в письме Алаева в УЕФА.

Ранее Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

При этом согласно Постановлению правительства РФ иностранные болельщики смогут посетить матчи в Санкт-Петербурге при наличии Fan ID и отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Чемпионат Европы состоится в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Копенгаген должен принять три встречи группы B, в частности матч сборных России и Дании, а также одну игру 1/8 финала.

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