Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отправил генеральному директору УЕФА Мартину Каллену письмо, в котором выразил обеспокоенность этим решением.

«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на матч.

Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч предложить механизм решения проблемы, — говорится в письме Алаева в УЕФА.

Ранее Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

При этом согласно Постановлению правительства РФ иностранные болельщики смогут посетить матчи в Санкт-Петербурге при наличии Fan ID и отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.