Стадион в Санкт-Петербурге полностью готов к Евро-2020 и передан в управление УЕФА

«Сейчас мы вышли на финишную прямую. Полностью готов и с 15 мая передан в оперативное управление УЕФА футбольный стадион на Крестовском острове. Сняты все вопросы по его транспортной доступности. Завершен ремонт станции метро “Зенит”, приведен в порядок пешеходный мост от метро к входной группе стадиона», — приводит слова Беглова РИА Новости.

Беглов рассказал, что заполняемость стадиона во время матчей чемпионата Европы составит 50%.

«На сегодняшний день определена 50% заполняемость футбольной арены на Крестовском острове и официальных площадок зоны болельщиков УЕФА. Вопрос согласован с управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и другими заинтересованными ведомствами», — заявил губернатор.

По словам Беглова, готовы предматчевая тренировочная площадка на стадионе «Петровский» и база со стадионом в Зеленогорске, где расположится сборная Финляндии.

«Оперативно помогли решить оргвопросы сборной Словакии, решившей пожить во время турнира в Петербурге. Она разместится в гранд-отеле «Европа», а тренироваться будет в Удельном парке на базе «Зенита», — рассказал губернатор.