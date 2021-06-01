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16:00 (мск), источник: Sport24

Стадион в Санкт-Петербурге полностью готов к Евро-2020 и передан в управление УЕФА

Стадион в Санкт-Петербурге полностью готов к проведению матчей Евро-2020 и передан в оперативное управление УЕФА, сообщил губернатор города Александр Беглов.

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Источник: Sport24

«Сейчас мы вышли на финишную прямую. Полностью готов и с 15 мая передан в оперативное управление УЕФА футбольный стадион на Крестовском острове. Сняты все вопросы по его транспортной доступности. Завершен ремонт станции метро “Зенит”, приведен в порядок пешеходный мост от метро к входной группе стадиона», — приводит слова Беглова РИА Новости.

Беглов рассказал, что заполняемость стадиона во время матчей чемпионата Европы составит 50%.

«На сегодняшний день определена 50% заполняемость футбольной арены на Крестовском острове и официальных площадок зоны болельщиков УЕФА. Вопрос согласован с управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и другими заинтересованными ведомствами», — заявил губернатор.

По словам Беглова, готовы предматчевая тренировочная площадка на стадионе «Петровский» и база со стадионом в Зеленогорске, где расположится сборная Финляндии.

«Оперативно помогли решить оргвопросы сборной Словакии, решившей пожить во время турнира в Петербурге. Она разместится в гранд-отеле «Европа», а тренироваться будет в Удельном парке на базе «Зенита», — рассказал губернатор.

В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа Евро-2020: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также один четвертьфинальный матч (2 июля).

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