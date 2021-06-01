Стадион в Санкт-Петербурге полностью готов к Евро-2020 и передан в управление УЕФА
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«Сейчас мы вышли на финишную прямую. Полностью готов и с 15 мая передан в оперативное управление УЕФА футбольный стадион на Крестовском острове. Сняты все вопросы по его транспортной доступности. Завершен ремонт станции метро “Зенит”, приведен в порядок пешеходный мост от метро к входной группе стадиона», — приводит слова Беглова РИА Новости.
Беглов рассказал, что заполняемость стадиона во время матчей чемпионата Европы составит 50%.
«На сегодняшний день определена 50% заполняемость футбольной арены на Крестовском острове и официальных площадок зоны болельщиков УЕФА. Вопрос согласован с управлением Роспотребнадзора по
«Оперативно помогли решить оргвопросы сборной Словакии, решившей пожить во время турнира в Петербурге. Она разместится в
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