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17:16 (мск), источник: ТАСС

Фан-зона для просмотра матчей Евро-2020 будет работать в Москве с 11 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Фан-зона просмотра матчей чемпионата Европы 2021 года по футболу будет работать в Москве в «Лужниках» с 11 июня по 11 июля. Для прохода посетителям необходимо будет пройти онлайн-регистрацию и получить билет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного департамента спорта.

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Источник: Reuters

«В период турнира в Москве будет работать зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы. Организатор мероприятия — Департамент спорта Москвы», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что количество мест ограничено, поэтому для прохода всем болельщикам необходимо будет зарегистрироваться и получить билет. Такое решение принято в связи с действующими мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Сцену и большие экраны установят на территории легендарного спортивного комплекса “Лужники” рядом с Южным спортивным ядром. Здесь же будут работать фудтраки и будет организована вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания болельщиков. Вход на территорию будет организован со стороны Центральной площади Лужников», — рассказали в пресс-службе.

Регистрацию нужно будет пройти на сайте euro2020.moscow.sport. После заполнения формы болельщик получит билет с QR-кодом. На один игровой день можно оформить один билет, который действует только вместе с документом, удостоверяющим личность. Болельщики смогут посмотреть матчи Евро-2020 на больших экранах, а также увидеть выступления популярных музыкантов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

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