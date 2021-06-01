Фан-зона для просмотра матчей Евро-2020 будет работать в Москве с 11 июня
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/.
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/.
«В период турнира в Москве будет работать зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы. Организатор мероприятия — Департамент спорта Москвы», — сказал собеседник агентства.
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«Сцену и большие экраны установят на территории легендарного спортивного комплекса “Лужники” рядом с Южным спортивным ядром. Здесь же будут работать фудтраки и будет организована вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания болельщиков. Вход на территорию будет организован со стороны Центральной площади Лужников», — рассказали в
Регистрацию нужно будет пройти на сайте euro2020.moscow.sport. После заполнения формы болельщик получит билет с
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.