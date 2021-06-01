Фан-зона для просмотра матчей Евро-2020 будет работать в Москве с 11 июня

«В период турнира в Москве будет работать зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы. Организатор мероприятия — Департамент спорта Москвы», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что количество мест ограничено, поэтому для прохода всем болельщикам необходимо будет зарегистрироваться и получить билет. Такое решение принято в связи с действующими мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Сцену и большие экраны установят на территории легендарного спортивного комплекса “Лужники” рядом с Южным спортивным ядром. Здесь же будут работать фудтраки и будет организована вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания болельщиков. Вход на территорию будет организован со стороны Центральной площади Лужников», — рассказали в пресс-службе.

Регистрацию нужно будет пройти на сайте euro2020.moscow.sport. После заполнения формы болельщик получит билет с QR-кодом. На один игровой день можно оформить один билет, который действует только вместе с документом, удостоверяющим личность. Болельщики смогут посмотреть матчи Евро-2020 на больших экранах, а также увидеть выступления популярных музыкантов.