Кого отцепит Черчесов?

Сборная России во вторник проведет товарищеский матч с Польшей, после чего будет объявлен окончательный состав команды на ЕВРО-2020. UEFA.com пытается разобраться, кто из расширенного списка, включающего 30 фамилий, в итоге не войдет в финальную заявку.

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

После того как голкипер «Локомотива» Гилерме не получил вызова в сборную, стало понятно, что первым номером на чемпионате Европы, скорее всего, будет Шунин. Вратарь «Динамо» не то чтобы впечатляет бесподобными сейвами, но почти не допускает ошибок, да и в национальной команде уже давно стал своим. Именно Шунин защищал «рамку» в трех весенних матчах квалификации ЧМ-2022. Лунев и Дюпин своим опытом тоже заслужили оказаться в финальной заявке. Почти наверняка «лишним» станет Сафонов. Он еще слишком молод, а его «Краснодар» к тому же провалил весеннюю часть сезона.

Команда Россия

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Марио Фернандес (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Три позиции в защите давно закрыты. В центре обороны «забронированы» места для Джикии и Семенова, а на правом фланге — для Марио Фернандеса. Слева способны сыграть Караваев, Кудряшов, Жирков и Самошников. Присутствие первых трех в итоговом списке не вызывает вопросов. Самошников, несмотря на статус открытия минувшего чемпионата России, вряд ли в ближайшее время пробьется в состав сборной. Пока он среди главных кандидатов на то, чтобы отправиться домой. Евгеньев и Дивеев пригодятся Станиславу Черчесову, если кто-то из центральных защитников получит травму или заработает дисквалификацию.

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Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян («Динамо» Москва), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Вполне вероятно, что Черчесов вовсе не будет «трогать» защитников, при этом сильно укоротит список игроков средней линии. Один из них, 18-летний Захарян, из-за ангины пропустил сбор в Австрии. Несмотря на потрясающую технику и универсализм (динамовец способен сыграть на нескольких позициях), его поездка на ЕВРО станет большим чудом.

Другой кандидат на отчисление — 19-летний Мухин. Он лишь этой весной пробился в основной состав «Локомотива», но своими действиями в опорной зоне и умением выдать искусный пас быстро заслужил вызов в сборную и выгодный контракт с ЦСКА. И все же Мухину явно недостает опыта больших матчей.

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У 23-летнего Дениса Макарова опыт побогаче, да и голы, забитые им весной, вышли на загляденье. Но на позиции правого вингера у тренерского штаба богатый выбор: там способны сыграть Ионов, Головин, Миранчук, Жемалетдинов… Возможно, удачный выход в матче с поляками поможет Макарову доказать, что он уже сейчас готов к первым ролям в сборной. Пока его вызов в национальную команду больше смахивает на аванс.

Не может чувствовать себя спокойно и Фомин. Динамовский «опорник» провел яркий сезон и осенью дебютировал в сборной. Но конкурировать с Бариновым, Зобниным, Кузяевым и Оздоевым за место в середине поля ему не по силам.

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»).